В ближайшую пятницу, 15 ноября, наступает ноябрьское Полнолуние. Любое Полнолуние очень сильно влияет на физиологические ритмы человека. Исследования подтвердили, что больше всего стихов, рассказов, картин, мелодий и скульптур художники создают именно в ночь Полнолуния. Также в родильных домах больше всего родов принимают в ночи Полнолуния.

Это ноябрьское Полнолуние будет особенно магическим. Считается, что наибольшее влияние на территорию Украины имеет созвездие Телец, а Полнолуние произойдет именно в Тельце. Также Луна, Юпитер и Асцендент начала события будут находиться в соединении с созвездием Стожары (другие названия – Плеяды, Семь Сестер, Семь Духов, Картикейя).

Стожары – интересное созвездие. В индийских ведических текстах Стожары называют Картикейя, считается, что из Стожаров на нашу планету могут прибывать гости. Например, по легенде, из Картикейи прибыла женщина с золотым цветом кожи и помогала Рами побороть демона Раванну. А индейцы инки рассказывают, что их боги прибыли из Плеяда (Стожаров). О Стожарах есть и упоминание в текстах древних вавилонян. Нам это может казаться смешным, но вавилоняне советуют покупать только те зеркала для ясновидения, которые небесные путешественники привезли из созвездия Стожары.

В момент Полнолуния Солнце будет в соединении со звездой Агена, тоже магической звездой из созвездия центавра, которая имеет такое же влияние, как планета Юпитер. Учитывая, что Юпитер имеет ретроградное движение в соединении со Стожарами, больших политических потрясений Полнолуние не спровоцирует. Будут медленно удлиняться начатые ранее проекты.

Поэтому украинцы могут в эту Полнолуние рассказать о своих желаниях Вселенной – есть очень большие шансы на их воплощение.

Полнолуние очень важно для ведических традиций. Так же, как Библия говорит, что между Богом там людьми был заключен договор (завет) и печатью на нем радуга, Веды говорят то же, что между Богом и людьми заключен договор (завет) и печатью на нем является Полнолуние. Поэтому много ведических богослужений проводится в Полнолуние. Так считают многие народы и духовные течения нашей планеты, в частности африканцы, индейцы Южной Америки и кельты. Поэтому считается, что любые просьбы к высшим силам, провозглашаемым в Полнолуние, будут услышаны высшими силами и быстро осуществлены. "Проси в Полнолуние все, что тебе нужно – и быстро найдется – в небе, в море, на земле", говорит кельтская пословица.

В ведических традициях в полнолуние принято обращаться к божеству луны Чандры. Для этого нужно посмотреть на полную Луну и произнести мантру "АУМ ШРИ ГАЙЯ ЧАНДРА НАМАГА" в течение пяти минут. Это способствует быстрому вовлечению в жизнь человека здоровья и изобилия.

Тибетцы же верят в то, что лунных божеств целая семья, и к ним есть обращение "КУНГ-РОНО-АМА-НИЛО-ТА-ВОНГ". Которое также провозглашается в течение пяти минут, глядя на луну.

Еще есть такой обряд – он был очень популярен у всех славянских народов. В Полнолуние из области сердечного сплетения мысленно посылается в сторону луны луч любви. Через некоторое время можно почувствовать ответ энергии луны. Почувствовав ее, человек вращается пять раз по часовой стрелке (левое плечо вперед, правое назад), будто наматывая лунный луч на себя, как нить на веретено. Эти обряды полезно делать во время каждого Полнолуния.