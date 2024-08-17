Много работы или отдых: гороскоп на 17-18 августа для всех знаков зодиака

У Дев на выходных будет много работы. Овны смогут отлично отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 17-18 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Имеете прекрасную возможность дома наслаждаться отдыхом, где вам очень уютно и комфортно, а все необходимое под рукой. Можно приготовить что-то вкусное, а также провести время с родными, обнимаясь и просматривая любимые сериалы. Это будет отличная возможность восстановить силы и зарядиться положительной энергией.

Телец

Посещение новых мест и знакомство с новыми культурами поможет вам расширить свой кругозор и получить незабываемые впечатления. Вас сейчас будут привлекать разнообразные интересные места, где можно узнать что-то новое или полюбоваться красивыми пейзажами или архитектурными сооружениями.

Близнецы

Вы будете с энтузиазмом наводить порядок и избавляться от всего, что вас раздражает, потому что почувствуете сильное желание превратить свой дом в идеальное место, где нет ни одной лишней вещи, не говоря уже о пыли. Этот процесс не только поможет вам создать комфортную среду, но и принесет большое удовольствие и от процесса, и от результата.

Рак

Будете искать ответы на важные вопросы и стремиться к самосовершенствованию, в голову приходят философские размышления, захочется глубже погрузиться в изучение сложных тем, получить пищу для ума, познать дзен и набраться знаний от мудрых людей.

Лев

Случится прекрасная возможность проявить свои организаторские способности и насладиться общением с друзьями и близкими. Будет время и вдохновение организовать праздники и веселье или подготовиться к какому-то интересному событию, присоединитесь к совместным проектам или празднованиям других людей.

Дева

Отдых придется отложить, сейчас нужно будет работать, ведь производственные нужды потребуют от вас активности, и даже если вы не будете физически присутствовать на рабочем месте, вам придется полностью включиться во все процессы.

Весы

Нужно будет восстановить порядок в доме и создать уютную атмосферу для себя и своих близких, поэтому будете заниматься различными домашними делами, решая насущные бытовые вопросы. Особенно если неделя была напряженной и не хватало времени на домашние обязанности.

Скорпион

Отложите все неотложные дела и просто поговорите с родными или любимыми. Они нуждаются в вашем внимании, разговорах и присутствии рядом. Это поможет укрепить ваши отношения и создать теплые воспоминания, которые останутся с вами на длительное время.

Стрелец

Вы сейчас максимально расслаблены, позволяете себе много спать, отдыхать, мало двигаться и наслаждаться своим состоянием. Максимум немного прогуляться за покупками. Это отличное время для восстановления сил и зарядки положительной энергией, чтобы с новыми силами приступить к новым задачам.

Козерог

Эти выходные будут способствовать вашему финансовому процветанию. Вам удастся заработать деньги или получить их другим способом и даже потратить на собственные удовольствия. К тому же, это будет совсем не сложно, а легко и приятно. Так что сможете насладиться результатами своего труда и позволить себе приобрести то, о чем давно мечтали.

Водолей

Захочется расширить свои горизонты и найти новые увлечения, поэтому будете приобретать новые знания или навыки, возможно, полезные, а возможно, просто приятные или творческие. Например, вы можете посетить мастер-классы, послушать интересные лекции, заняться самообразованием или работать под руководством мастеров.

Рыбы

Проведите как можно больше времени на свежем воздухе, много гуляйте. Лучше всего найти себе работу на улице, например, работать на даче, пойти на рыбалку или просто гулять, любуясь природой. Это поможет вам восстановить силы и зарядиться положительной энергией от природы.

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