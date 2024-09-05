Могут выдохнуть: четыре знака закончат в 2024 году свой кармический цикл

Плутон, планета трансформации и внутренней силы, снова вошел в знак Козерога 1 сентября и будет оставаться там до 19 ноября 2024 года. Астрологи говорят, что это начнет цикл освобождения и принятия новых целей.

Четыре знака зодиака, согласно прогнозу, войдут в совершенно новую эру своей жизни. Их ждут важные решения, переезды, открытия, новые проекты и творческое признание. Плутон побуждает подняться над своими ограничениями и страхами, проявить инициативу и выйти из тени. Четыре знака зодиака завершат свой 16-летний кармический цикл к концу 2024 года.

Овен

Вы готовы взять на себя ответственность. Плутон в Козероге научит вас дипломатии, даже если вы не до конца ощущаете ее важность в отношениях с людьми. Помните, что лидерство – это не только работа или социальная жизнь, а также отношения с близкими.

Вы будете иметь больше обязанностей. Пора подумать о своем развитии, фундаменте, который вы построили. Ваши достижения станут более заметными благодаря этому транзиту – Плутон возвращается в ваш знак, чтобы научить вас необходимым урокам.

Рак

Вы станете более независимыми и научитесь выражать свое мнение, не боясь осуждения. Возвращение Плутона в Козерог – это урок того, как защита ваших границ придаст вам силы. Одинокие Раки встретят того, кого искали всю свою жизнь.

Другим эффектом этого транзита является связь с прошлым. Вам сложно отпустить, но этот опыт сформирует вас и позволит изменить свой путь. Вы закладываете основы, необходимые для того, чтобы продолжать открывать, кем вы являетесь, и бороться за то, во что вы верите.

Весы

Плутон в Козероге принес эмоциональный интеллект и духовную сосредоточенность. Вам пришлось пережить трудные времена, но вы научились дарить безусловную любовь и поняли, что доброта и милосердие – основные ценности, которые вы готовы отстаивать, несмотря ни на что.

Вам удастся добиться важной цели. Вероятно, вы мечтали об этом много лет, и только сейчас вселенная позволит вам воплотить самую амбициозную цель. Ваши таланты будут признаны, а искренность и доброжелательность никого не оставят равнодушными. Вы хотите сделать этот мир лучше и добрее – у вас все получится.

Козерог

Плутон помог вам почувствовать больше сил и гордости. Следует сосредоточиться на восстановлении сил и научиться не падать духом из-за предыдущих неудач.

Возвращение Плутона в ваш знак может быть кульминацией всего, что вы пережили, научились и приняли. Когда вы готовитесь смотреть в будущее, Плутон прольет свет, надежду и возможность глубже осознать свои подлинные желания. Откройте свой ум, сердце и дух, потому что вас ждет.

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