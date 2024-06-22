Молитва на Троицу 2024: о чем можно просить Бога и как обращаться

Троица – один из важнейших христианских праздников, приходящийся на 50-й день после Пасхи. Поскольку Пасха в 2024 году была на 5 мая, Троицу празднуют 23 июня. Троицу в народе называют Зеленым воскресеньем или Пятидесятницей. Праздник символизирует единство Бога Отца, Сына и Святого Духа.

Согласно Евангелию, на 50-й день после Воскресения Иисуса Христа перед его учениками явился Святой Дух. Апостолы получили дар исцеления и изучили все языки, чтобы распространять христианство по миру. На Пятидесятницу верующие традиционно молятся высшим силам, чтобы попросить защиты и помощи, искренне покаяться в грехах и поблагодарить за все Бога. OBOZ.UA публикует главные молитвы на Троицу.

"Царю Небесный"

"Царю Небесный" – молитва-обращение к Святому Духу, название которой происходит от первых двух слов ее текста. В период от Пасхи до Вознесения эту молитву читать не принято, ее заменяют на тропарь Пасхи "Христос воскрес".

Это очень сильная молитва, которую говорят, чтобы попросить о помощи и защите. Главное – молиться искренне. Обряды не будут иметь никакого значения, если в сердце нет истинной веры. Не обязательно ходить в церковь, чтобы читать молитвы. Молиться можно и дома.

Молитва к Пресвятой Троице

Пресвята Трійце, помилуй нас; Господи, очисти гріхи наші; Владико, прости беззаконня наші; Святий, зглянься і зціли немочі наші, імені Твого ради. Ця молитва – благання і подяка Богу Отцю, щоб Він очистив наші гріхи, Богу Сину, щоб він простив наші беззаконня та Богу Духу Святому, щоб Він зцілив наші немочі.

Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духові, нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

Трехсвятое

Эту давнюю молитву также называют Трисвятая песнь. Ее читают трижды, во славу Триединого Бога.

Святой Боже, Святой Крепкий, Святой Бессмертный, помилуй нас. (Читается трижды, с крестным знамением и поясным поклоном.) Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и постоянно, и во веки веков. Аминь.

Молитва Господня

Эта молитва называется Господней, ведь ее изрек сам Иисус Христос, когда ученики просили его научить молиться.

Отче наш, що є в небі, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі; Хліба нашого щоденного дай нам сьогодні; й одпусти нам провини наші, як і ми відпускаємо винуватцям нашим; і не введи нас у випробування, але визволи нас від злого.

Молитва о замужестве

Троица – хороший случай для незамужних девушек помолиться о счастливой судьбе и попросить покровительства высших сил.

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