Молитвы на Покров: как попросить о скорее замужестве и защите для детей

В понедельник, 1 октября, в Украине отметят большой праздник – Покров Пресвятой Богородицы. В этот день в народе принято молиться Божий Матери о любви, семейном счастье, детях, защите, здоровье и душевном спокойствии.

Так, особенно популярен Покров среди одиноких женщин, которые просят Богородицу об обретении верной любви. К празднику OBOZ.UA публикует подборку сильных молитв, которые верующие читают в разных жизненных ситуациях.

Молитва на Покров о детях

"О Пресвятая Владычице Дево Богородице, спаси и сохрани под кровом Твоим моих чад (имена), всех отроков, отроковиц и младенцев, крещеных и безымянных и во чреве матери носимых. Укрой их ризою Твоего материнства, соблюди их в страхе Божием и в послушании родителям, умоли Господа моего и Сына Твоего, да дарует им полезное ко спасению их. Вручаю их Материнскому смотрению Твоему, яко ты еси Божественный покров рабам Твоим".

Молитва на Покров о защите

Самая простая молитва:

"Радуйся, Радость наша, покрой нас от всякаго зла честным Твоим омофором".

Для защиты от злых сил читают молитву:

"Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми Твоим, Богомати, пришествием, и к Твоему взирающе пречистому образу, умильно глаголем: покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи Сына Твоего, Христа Бога нашего, спасти души наша".

Молитва на Покров о скором замужестве

"О, Пресвятая Дева Мария, прими молитву сию от меня, недостойной слуги Твоей, и вознеси ее ко Престолу Бога Сына Твоего, да милостив он будет просьбам нашим. Прибегаю к Тебе как к Заступнице нашей: услышь нас, молящихся Тебе, покрой нас покровом Твоим и испроси у Бога Сына Твоего нам всех благ: супругам любви да согласие, детям послушания, обиженным терпения, скорбящим благодушия, всем же нам дух разума и благочестия, дух милосердия и кротости, дух чистоты и правды".

Как рассказывал OBOZ.UA, после перехода Украины на новоюлианский календарь Покров Пресвятой Богородицы отмечается 1 октября вместо 14-го. Это особый день для украинцев, ведь на Покров также празднуют День защитников и защитниц.

Что это за праздник – Покров Пресвятой Богородицы

Считается, что Покров начали праздновать еще в 10-м веке, когда князь Владимир Великий крестил Киевскую Русь. Однажды, во время одного из нашествий врагов верующие молились во Влахернском храме в пригороде Константинополя и просили Божью Матерь о защите. Тогда появился образ Пресвятой Девы Марии, которая покрыла всех своим покровом и уберегла от гибели. Именно так и появился праздник, который отмечают поныне.

Что можно делать на Покров

На Покров желательно сходить в храм и помолиться Божьей Матери о духовном и физическом здоровье, защите от недругов, семейном благополучии. Можно попросить Деву Марии о помощи в важных делах.

Что нельзя делать на Покрову

В этот большой праздник нельзя ссориться, сплетничать, ругаться, давать пустые обещания, отказывать нуждающимся в помощи; заниматься рукоделием и тяжелым трудом.

Также не нужно впадать в уныние и жаловаться на жизнь, зато следует поблагодарить высшие силы за все то, что у вас есть и радоваться тому, что нашли.

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