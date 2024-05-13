Можно ли стирать популярную обувь Crocs в машинке: какие есть подводные камни

Удобные и практичные модели Crocs неизменно пользуются популярностью. Специалисты говорят, что при надлежащем уходе эта обувь может прослужить более 5 лет, что делает ее достаточно выгодной инвестицией.

Часто возникает вопрос – можно стирать Crocs в машинке? Эксперты подчеркнули, что прежде всего следует принять некоторые меры предосторожности.

Как стирать Crocs

Агрессивные средства могут вызвать обесцвечивание поверхности, поэтому специалисты советуют выбрать деликатные гели или порошки.

Стирать обувь Crocs стоит только в специальном сетчатом мешочке. Во-первых, это будет мерой предосторожности от повреждения барабана. Во-вторых, сетчатый мешок будет защищать обувь во время цикла стирки, помогая им поддерживать форму и предотвращая растяжение лямок. В качестве доступной альтернативы можно использовать старую наволочку.

Какую температуру выбрать

Ключевым моментом также температура воды. Для Crocs лучше всего использовать холодный цикл. Поскольку Crocs изготовлены из кроссайта – материала, не являющегося ни пластиком, ни резиной, они рискуют сжаться во время нагревания.

Кросайт – полимер, заполненный смолой. Даже при контакте с теплой кожей ноги материал изменяет форму и повторяет изгибы стопы. Горячая вода в стиральной машине может привести к усадке обуви Crocs, поэтому температура при стирке должна быть не более 30 °C.

Прежде чем бросить Crocs в стиральную машину, проверьте, нет ли на них стойких пятен. Предварительно очистить загрязнение можно с помощью пищевой соды. Также нелишне добавить немного белого уксуса в стиральную машину для лучшего удаления пятен и дезинфекции.

Crocs должны сушиться на свежем воздухе так, чтобы на них не попадали прямые солнечные лучи. Сушить обувь в сушилке категорически запрещено. Обувь нельзя надолго оставлять на солнце – есть риск того, что Crocs погнутся или уменьшатся в размере.

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