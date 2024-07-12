На русский не переводятся: какие украинские слова уникальны

Каждый язык в мире имеет свою логику словообразования. И именно из таких нюансов складываются отличия языков друг от друга. И этим, кроме прочего, можно пользоваться как аргументом в дискуссии, является ли украинский язык самостоятельным или только диалектом русского.

Во-первых, сразу обратимся к научному консенсусу: украинский – абсолютно полноценный самостоятельный язык. А во-вторых, давайте вспомним несколько примеров слов, которые не перевести на русский напрямую. OBOZ.UA составил небольшой словарик.

Книгарня

Суффикс -арня встречается и в русском языке. Достаточно вспомнить слово "пекарня". Но в украинском он употребляется значительно шире. Например, там, где россиянин будет вынужден употребить словосочетание "книжный магазин", украинец скажет коротко "книгарня". Так же мы говорим "перукарня", "лікарня", "броварня", "винарня", "зброярня" и т.д.

Митець

Любой человек искусства на украинском языке называется словом "митець". При этом неважно, пишет он картины, сочиняет стихи, ставит спектакли, паяет скульптуры из металла или поет. В русском языке есть слово "артист", но оно значительно уже по значению, ведь обозначает тех, кто занимается исполнительскими видами искусства. Певца так назвать можно, а вот, например, архитектора или дизайнера костюмов уже нет.

Добродій / добродійка

Это может быть как форма вежливого обращения, так и характеристика добросердечного, порядочного, воспитанного человека, лица, совершающего добрые поступки. Ни русское "господин", ни "молодой человек", ни тем более "уважаемый" не могут считаться полным эквивалентом.

Кохання

Этим словом в украинском языке описывается нежное, теплое чувство к другому человеку, имеющее романтический и даже эротический подтекст. На русском языке и то, что ты чувствуешь к своему партнеру в отношениях, и отношение к, скажем, пиву или футболу передается словом "любовь".

Обіруч, голіруч, нашвидкуруч

Наречия такого типа описывают не только процесс, сделанный руками, но и способ выполнения работы. Россиянам в этом случае придется использовать словосочетания: "двумя руками", "голыми руками", "на скорую руку".

Нівроку

Говоря о чем-то ладном, удачном, красивом или искусном, можно применить характеристику "нівроку": нівроку результат, нівроку танцюрист, нівроку наречена, нівроку розміри. Возникло слово, как пожелание не сглазить. Приближенным по значению русским эквивалентом можно назвать разве что междометие, имитирующее плевки через левое плечо "тьфу, тьфу, тьфу".

Вирій

Этим словом в украинском языке называют либо края, куда улетают птицы, либо неизвестность, безвестность. Что логично, ведь в древности, когда слово возникло, никто толком не знал, куда летят перелетные стаи. На русском языке придется использовать конструкцию "теплые края".

Залізниця, шахівниця

Суффикс -ниц- в украинском языке имеет почти два десятка значений. Одно из них указывает на предмет или объект определенного назначения или с определенными свойствами. Его находим в таких существительных, как "залізниця" или "шахівниця". В русском языке тоже встречаются слова, сконструированные с помощью этого суффикса в указанном смысле. К примеру, "пепельница" или "больница". Но указанные выше примеры россияне все же будут переводить через словосочетание – "железная дорога", "шахматная доска".

Ранее OBOZ.UA рассказывал о старинных словах, которые встречаются в литературе, но сейчас уже не используют, а зря.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.