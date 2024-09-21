На заметку хозяйкам: что обязательно нужно убрать в доме осенью

Каждый сезон приносит с собой генеральные уборки. Предпасхальные – весной, предрождественские – зимой и летние – перед Зелеными праздниками. Осенние уборки приходят с первой сентябрьской прохладой, когда наступает время перебирать шкафы, доставать теплые свитера, а там глаз падает и на другую домашнюю работу – перемыть окна, пересадить цветы, почистить москитные сетки.

У тех, кто живет в частном доме, работы осенью хоть отбавляй: убрать листья, обрезать розы, обустроить укрытие для многолетних растений. Эксперты рассказали, что нужно убрать в доме осенью.

Если вы надеетесь, что сезон аллергии позади, то осенние аллергены имеют для вас неутешительные новости. Осень приносит собственный набор аллергенов, которые, кроме слезотечения, зуда в глазах и приступов чихания, также могут означать накопление пыльцы на ваших окнах. Крошечные маленькие гранулы пыльцы могут проникнуть в щели вокруг окна, также влияя на качество воздуха в помещении. Важно тщательно очистить окна и москитные сетки от пыли.

В качестве бонуса – тщательная очистка стекла осенью будет означать лучшую инфильтрацию солнечного света, когда световой день начинает уменьшаться.

Не забудьте об интерьере. Протрите подоконник, выделите день для стирки штор, очистите жилье от пыли и грязи.

Проверьте прогноз погоды и выберите день без дождя и облачную погоду, поскольку солнечные лучи могут вызвать преждевременное высыхание чистящего раствора, оставляя за собой разводы.

На рынке есть различные растворы для мытья окон. Белый уксус – одно из самых популярных средств для мытья стекла. На 150 мл воды возьмите 50 мл уксуса и тщательно протрите стекло.

Более эффективным будет специальный раствор, в составе которого уксус, средство для мытья посуды и вода. В небольшую емкость налейте горячую воду, но осторожно: вода не должна быть кипятком. Добавьте уксус и жидкость для мытья посуды в пропорции 1:1 и тщательно протрите загрязненные окна.

Раствор не оставляет разводов благодаря кислотности уксуса. А моющее средство быстро очистит от загрязнений.

Существенный минус уксуса – это резкий кислотный запах, потом долго не выветривающийся из комнаты. Эксперты также рекомендуют использовать довольно неожиданный натуральный продукт – чайные пакетики. Профессионалы по уборке утверждают, что черный чай является лучшим раствором для очистки стекла. Детальнее об этом – читайте в материале.

Раньше OBOZ.UA рассказывал, чем мыть окна, чтобы они сияли, как в отеле.

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