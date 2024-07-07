Начинается период безумной любви: гороскоп до конца июля

В конце июля астрологические транзиты создадут романтическую атмосферу, добавляя глубину и сентиментальность в отношения. Солнце продолжает путешествие через знак Рака, а ретроградный Нептун будет поощрять самоанализ и духовные размышления.

Астрологи советуют воспользоваться этой возможностью, чтобы переоценить убеждения и избавиться от лишних иллюзий, которые могут мешать личностному росту. А некоторым знакам зодиака в этот период удастся встретить любовь всей жизни.

Овен

Июль принесет динамические изменения в разных аспектах вашей жизни. Ретроградный Нептун призывает исследовать свое подсознание и духовность. Творческое самовыражение повысит вашу уверенность в себе. Если вы чувствуете призвание искать и исследовать новые профессиональные возможности, полнолуние в Козероге подчеркнет ваш 10-й дом авторитета и славы.

Телец

Окружите себя тем, что напоминает вам о доме. Июль начинается с ретроградного Нептуна, побуждающего просмотреть определенные ситуации, чтобы вы могли различить, что является настоящим, а что – просто иллюзией. Следите за своими расходами, поскольку вхождение Марса в Близнецы может вдохновить вас на лишние затраты на удовольствия.

Близнецы

Ретроградный Нептун повлияет на ваш 10-й дом карьеры и репутации. Будут новые возможности для продвижения по работе. Особенно полезными станут мозговые штурмы и общение с единомышленниками. Это удачное время для творчества и самовыражения, поскольку вы станете более настойчивыми и уверенными.

Рак

Активируя ваш девятый дом систем убеждений и самопознания, ретроградный Нептун будет побуждать к расширению и поиску высших истин вне вашей зоны комфорта. Следует также сосредоточиться на финансах и системах ценностей. Новолуние ознаменует мощный момент для установления намерений, связанных с вашим самосовершенствованием и личными целями.

Лев

Начало июля будет очень рефлективным. Этот цикл способствует раскрытию скрытых истин и освобождению эмоционального багажа, прокладывая путь к вашему личному обновлению. Меркурий в вашем символе символизирует мощное время для самовыражения. В конце июля начнется ваш сезон, и будьте готовы к новому жизненному этапу.

Дева

Придется делать непростой выбор в отношениях. Ретроградный Нептун побуждает развеять иллюзии и прояснить границы в ваших личных и профессиональных партнерствах. Пора отпустить то, что не служит вашему развитию. Это период размышлений, выводов и исцеления. А на работе вас ждет успех. Используйте возможности продемонстрировать свои лидерские способности и инновационные идеи, которые могут привести к значительной финансовой выгоде.

Весы

Вы будете подлинным примером для подражания. Но стоит уделить больше внимания здоровью и распорядку дня. Ретроградный Нептун побуждает вас принять меры, чтобы развеять неразбериху и прояснить свои ежедневные привычки для большей эффективности. Июльский парень заложит основу для новых начинаний в вашей профессиональной жизни. Ваше внимание сместится в сторону путешествий, высшего образования и философских изысканий.

Скорпион

Июль обещает вдохновляющее и трансформирующее путешествие. Ретроградный Нептун побуждает погрузиться в новые проекты, художественные размышления и романтические связи. Транзит Меркурия в вашем 10 доме карьеры будет способствовать продвижению по службе. Ожидайте момент поворотный момент 21 июля, поскольку полнолуние в Козероге осветит ваш сектор общения и подарит новую ясность.

Стрелец

Ретроградный Меркурий будет побуждать восстановить связь со своими корнями и искать исцеление. В период новолуния звезды советуют заняться стратегическим планированием и подумать о воплощении важных целей. Марс в Близнецах зажжет сектор партнерства, но не только личного. Это время сотрудничества, коммуникации, переговоров и собеседований, которые станут основой для будущих финансовых успехов.

Козерог

Июль заставит сосредоточиться на романтических отношениях и в ближайшем окружении, но ретроградный Нептун побуждает больше доверять своей интуиции, чем чужим советам. Откровенные разговоры прольют свет на важные аспекты. Если вы терпеливо ожидали повышения или сейчас ведете переговоры о новых источниках дохода, дебют Венеры во Льве 11 июля принесет гармонию и процветание в эту сферу вашей жизни.

Водолей

Ретроградный Нептун побуждает переоценить все, начиная от последних инвестиций и заканчивая финансовыми убеждениями и материальными благами. С 11 июля придет важный период для карьерного продвижения. Считайте это возможностью укрепить свой статус через творческое сотрудничество и совместные проекты.

Рыбы

Следует взять на себя ответственность за свою жизнь. Придется развеять определенные иллюзии. Это отличное время для улучшения рабочей среды и ежедневных ритуалов. Кроме того,новолуние в Раке осветит ваш пятый дом самовыражения, поощряя вас проявлять намерения относительно творческих проектов и желаний вашего сердца.

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