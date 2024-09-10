Надвигается драма: гороскоп Таро на неделю для всех знаков

Если вам нужен действительно независимый и беспристрастный совет, то пора обратиться к высшим силам. Астрология и карты Таро могут подтолкнуть к правильным мыслям и помочь принять решение.

Астрологи подготовили гороскоп на неделю для всех знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы узнать, какие вызовы могут появиться на вашем пути.

Овен: Сила

Эта неделя будет испытанием вашей внутренней стойкости. Карта "Сила" призывает Овнов не бояться идти напролом. Ваша решительность и смелость помогут преодолеть все препятствия. Научитесь бороться со своими страхами и смотреть в лицо трудностям. Вы – главный герой своей истории и эта неделя позволит вам проявить свою храбрость.

Телец: 10 Мечей

Эта неделя принесет завершение тяжелого этапа в вашей жизни. Карта "10 мечей" указывает на духовное очищение от боли прошлого. Вы избавитесь от тяжелых мыслей и обретете внутреннее спокойствие. Это время исцеления и забвения старых обид. Позвольте себе двигаться вперед без сожаления.

Близнецы: Иерофант

На этой неделе вы задумаетесь о своих духовных ценностях и давних традициях. Карта "Иерофант" подсказывает, что пора исследовать глубинные принципы, управляющие вашей жизнью. Обратитесь за советом к мудрому наставнику или доверяющему лицу и попытайтесь переосмыслить свои моральные ориентиры.

Рак: 6 Кубков

Ракам на этой неделе следует быть осторожными с ностальгией. Карта "6 Кубков" символизирует желание вернуться в прошлое, но важно не застрять в воспоминаниях. Не стоит скучать по прошедшему, лучше обратите внимание на настоящий момент и оцените его ценность.

Лев: Повешенный

На этой неделе вы можете почувствовать себя как на развилке. Карта "Повешенный" указывает на необходимость отпустить прошлое и принять будущее. Не стоит цепляться за старые проблемы – позвольте себе двигаться вперед и откройте сердце для новых возможностей.

Дева: Страница Кубков

На этой неделе вам следует снова открыть свое сердце. Карта "Страница Кубков" призывает к восстановлению той наивной части себя, которая еще верит в любовь и доброту. Отбросьте страх перед прошлыми образами и позвольте снова почувствовать радость от жизни и отношений.

Весы: Звезда

На этой неделе Весов ждут вдохновения и благословения. Карта "Звезда" указывает на положительные изменения и призывает доверять будущему. Не забывайте, что все успехи приходят после затруднений, поэтому сейчас самое время делиться своим опытом с другими и вдохновлять окружающих.

Скорпион: Дурак

Вас ждет приключение. Карта "Дурак" символизирует готовность к чему-то новому и неизвестному. Это время смелых шагов и выхода за пределы обычного. Не бойтесь рисковать и идти на встречу неизвестному – именно там скрывается ваш рост.

Стрелец: Рыцарь Кубков

На этой неделе сердце Стрельцов будет переполнено эмоциями. Карта "Рыцарь Кубков" призывает к осторожности: не все решения следует принимать на основе чувств. Сосредоточьтесь на том, что действительно имеет для вас значение, и проверьте, соответствуют ли ваши мечты реальности.

Козерог: Влюбленные

Эта неделя принесет вам важное решение. Карта "Влюбленные" указывает на выбор, который должен быть сделан. Не бойтесь принимать решения, руководствуясь своим сердцем, даже если это кажется сложным. Главное – оставаться верным своим ценностям.

Водолей: Страница Пентаклей

На этой неделе Водолеев ожидают новые начинания. Карта "Страница Пентаклей" советует сосредоточиться на своих навыках и талантах. Это время для реализации ваших амбиций и воплощения идей в жизнь. Постоянство и концентрация помогут вам добиться успеха.

Рыбы: Верховная Жрица

На этой неделе вас ждут важные внутренние открытия. Карта "Верховная Жрица" подсказывает, что пора прислушиваться к своей интуиции. Не стоит торопиться с действиями – позвольте себе взглянуть на ситуацию поглубже. Обратитесь к собственной мудрости и доверьтесь своим ощущениям.

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