Найдена идеальная техника нанесения консилера: как работает метод 'омбре'

Каждая женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с проблемой темных кругов под глазами. Они могут появиться из-за бессонных ночей, стрессов или генетической предрасположенности.

В современном мире, где внешний вид часто играет важную роль, знание о том, как замаскировать свои недостатки очень ценно. Поэтому инфлюэнсерка из Лондона Тамми Кларк поделилась революционным и трендовым методом маскировки темных кругов.

Если вы знакомы со сферой красоты, то, вероятно, уже знаете что такое омбре. Это плавный переход от одного цвета к другому.

Обычно слово омбре используют парикмахеры при окрашивании волос и мастера маникюра. Однако недавно в сети появился вирусный способ нанесения консилера с таким же названием.

Техника нанесения консилера омбре не только корректирует цвет и освещает зону под глазами, но и создает яркий градиентный эффект, прекрасно дополняющий любой образ. Она также хорошо подходит для утаивания проблем с кожей, таких как гиперпигментация, темные круги и покраснения.

Метод нанесения консилера омбре

Для техники омбре вам понадобится:

2 оттенка консилера (более темный и светлый);

2 оттенка румян (более темный и более светлый);

Кисточка или спонжик для растушевки.

Для того чтобы продукты хорошо смешались между собой, следует использовать жидкие или кремовые текстуры.

Начните с нанесения консилера, который на 2-3 оттенка светлее вашего тонального крема, во внутренний уголок глаз. Затем возьмите свой обычный кронсиллер и нанесите немного прямо посередине нижнего века. Рядом с пятнами от консилеров поставьте одну точку светлых румян и напротив внешнего уголка глаза поставьте точку темными румянами.

В конце концов, возьмите кисточку или спонжик для макияжа и осторожно растушуйте это все в том же порядке, в котором вы наносили продукты на лицо. Смешивайте цвета, пока не получите безупречный эффект градиента.

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