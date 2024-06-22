Найдена идеальная техника нанесения консилера: как работает метод "омбре"
Каждая женщина хотя бы раз в жизни сталкивалась с проблемой темных кругов под глазами. Они могут появиться из-за бессонных ночей, стрессов или генетической предрасположенности.
В современном мире, где внешний вид часто играет важную роль, знание о том, как замаскировать свои недостатки очень ценно. Поэтому инфлюэнсерка из Лондона Тамми Кларк поделилась революционным и трендовым методом маскировки темных кругов.
Если вы знакомы со сферой красоты, то, вероятно, уже знаете что такое омбре. Это плавный переход от одного цвета к другому.
Обычно слово омбре используют парикмахеры при окрашивании волос и мастера маникюра. Однако недавно в сети появился вирусный способ нанесения консилера с таким же названием.
Техника нанесения консилера омбре не только корректирует цвет и освещает зону под глазами, но и создает яркий градиентный эффект, прекрасно дополняющий любой образ. Она также хорошо подходит для утаивания проблем с кожей, таких как гиперпигментация, темные круги и покраснения.
Метод нанесения консилера омбре
Для техники омбре вам понадобится:
- 2 оттенка консилера (более темный и светлый);
- 2 оттенка румян (более темный и более светлый);
- Кисточка или спонжик для растушевки.
Для того чтобы продукты хорошо смешались между собой, следует использовать жидкие или кремовые текстуры.
Начните с нанесения консилера, который на 2-3 оттенка светлее вашего тонального крема, во внутренний уголок глаз. Затем возьмите свой обычный кронсиллер и нанесите немного прямо посередине нижнего века. Рядом с пятнами от консилеров поставьте одну точку светлых румян и напротив внешнего уголка глаза поставьте точку темными румянами.
В конце концов, возьмите кисточку или спонжик для макияжа и осторожно растушуйте это все в том же порядке, в котором вы наносили продукты на лицо. Смешивайте цвета, пока не получите безупречный эффект градиента.
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