Найдите часы: запутанная головоломка для самых внимательных

Приближается лето – пора путешествий. Именно им и посвящена сегодняшняя головоломка. А также тому, как ничего не забыть, собираясь в путь.

На картинке, которую публикует OBOZ.UA, вы видите семью, отправляющуюся на машине в горы с целым ворохом вещей. Задачей здесь является найти среди множества деталей часы. Поскольку головоломка действительно сложная, еще и черно-белая, времени на поиски решения дается немало – 17 секунд.

Выставьте таймер и начните внимательно рассматривать изображение. То, что оно не содержит цвета, только усложняет ситуацию. Приходится внимательнее присматриваться к деталям – ни один оттенок не даст подсказки.

Но не бросайте игру, если время истекло. Эксперты по нейронаукам говорят, что пользу от головоломки приносит не скорость ее решения, а способность справиться с задачей самостоятельно. Умение методически исследовать какой-либо объект является ценным навыком, который будет полезен даже в повседневной жизни. А справляться с поиском быстрее вы научитесь со временем, если будете регулярно упражняться в решении головоломок.

Если вы не можете найти правильный ответ или просто хотите проверить себя, в таком случае воспользуйтесь подсказкой ниже. На ней изображение часов обведено красным кружочком.

Ранее OBOZ.UA публиковал очень детализированную головоломку, на которой нужно было найти очки.

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