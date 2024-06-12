Найдите футбольные мячи на визуальной головоломке: все не так просто, как кажется

Уже в скором времени начнется Чемпионат Европы по футболу, в котором примет участие сборная Украины. Чем не повод проверить свою внимательность благодаря тематической футбольной головоломке?

Поэтому OBOZ.UA публикует именно такую картинку-загадку. На ней размещено шесть футбольных мячей. Некоторые найти достаточно просто, а некоторые хорошо скрыты от взгляда. Поэтому даже у чемпионов уходит на решение этой задачи не менее 60 секунд.

Хотите попытаться повторить лучшее достижение? Поставьте таймер на минуту и начинайте искать на картинке мячи.

Удобнее всего будет распечатать картинку с заданием и отмечать на ней свои находки. Но вполне можно справиться и с экрана гаджета. Главное – это проявить внимание к деталям и упорство в поиске результата.

Кстати, говорят, что каждый пятый игрок сходит с дистанции, так и не найдя всех правильных ответов. А это много, это целых 20%. Сможете ли вы справиться и не попасть в круг людей, которые так и не смогли одолеть каверзную головоломку?

Итак, еще раз внимательно посмотрите на картинку. Просканируйте ее взглядом в целом, затем тщательно рассмотрите каждую деталь. Всего вы должны найти шесть мячей. Если вы найдете хотя бы три, можете считать, что относительно неплохо справились с задачей. Если самостоятельно отыщете все – похвалите себя. Вы не только имеете развитую внимательность, но и умеете сосредоточенно выполнять задачи, какими бы каверзными они ни были.

Ниже вы найдете подсказку со всеми ответами на головоломку. Она поможет вам проверить себя. Или покажет, где скрылись все мячи, если вы так и не смогли справиться с задачей полностью.

Ранее OBOZ.UA публиковал другую головоломку на внимательность, где нужно было за 10 секунд найти ключ.

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