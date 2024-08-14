Найдите источник своей неуверенности: гороскоп для всех знаков зодиака на 14 августа

Мятежный Меркурий на своем ретроградном пути 14 августа перейдет в знак Льва, где пробудет до конца этого сложного периода. Творчество и уверенность в себе – основные темы, которые можно исследовать в течение следующих двух недель благодаря этому транзиту.

Астрологи намекают на погружение в более глубокий путь самопринятия, без сложных мыслей о том, что вам нужно быть идеальным, чтобы вас любили или замечали. Вы сможете добраться до истоков своей неуверенности, когда продемонстрируете свои таланты миру. Что именно ожидает каждый знак зодиака сегодня, читайте дальше в гороскопе.

Овен

Вы можете подумать о том, как вы можете вложить больше творчества в свои увлечения. Где-то на пути ко взрослой жизни мы теряемся во всей этой суматохе и теряем связь со своими талантами. Вспомните последний раз, когда вы действительно отгородились от мира и вложили всю душу и силы в свои творческие увлечения. Задайте себе сегодня цель сделать это приоритетом.

Телец

Подумайте о том, как сделать день романтичным. Это маленькие творческие штрихи, которые могут подарить вам незабываемый опыт. Сейчас вы больше всего сосредоточены на своем доме. Поэтому вносите эти штрихи в свое пространство. Украсьте зону столовой новым декором или необычно подайте блюда. Небольшие усилия имеют огромное значение в этот день.

Близнецы

Сейчас самое время обрести больше уверенности в своем голосе. Иногда мы не осознаем, насколько часто мы не делимся своим мнением с другими по причине страха осуждения. Но то, что мы думаем, по сути делает нас нами. Как воздушному знаку вам особенно важно, чтобы ваши интеллектуальные способности были видны тем, с кем вы проводите больше всего времени. Именно это может помочь углубить ваш уровень доверия к людям

Рак

Как вы хотите, чтобы ваши таланты были признаны? Для некоторых это хорошее финансовое обеспечение, для других – сотрудничество с людьми, которыми вы восхищаетесь. Визуализируйте, как вы хотите, чтобы это проявилось в вашей жизни, поскольку вы можете начать принимать решения, соответствующие этому стремлению, и привлекать в свою жизнь то, что кажется правильным для вас. Подумайте, как вы будете чувствовать себя на пике славы? И Вселенная вас услышит.

Лев

Ваша работа, ваш ум и ваши таланты сейчас очень заметны. Но внутри живет сомнение, действительно ли вы заслуживаете внимания, которое получаете. Мы все рождаемся с природными талантами, и вы не являетесь исключением. Выделите немного времени, чтобы записать в дневник то, что вы считаете почтением своих способностей. Или, возможно, вы могли бы выделить немного времени из своей обычной рутины, чтобы исследовать, какими могут быть эти таланты.

Дева

Сегодня вы можете подумать о прошлом и о том, как оно сформировало вашу личность, особенно восприятие себя. Это отличное время, чтобы залечить любые раны вокруг вас. Почувствуйте то, что в себе никогда по-настоящему не видели. Будьте собой. Это может быть прекрасное время, чтобы записать мысли в дневнике и описать, какой конкретный прошлый опыт оказал существенное влияние на ваше чувство идентичности и самопринятия.

Весы

Вы можете расширить горизонты своего видения будущего и своего планирования. Поэтому не ставьте никаких ограничений на то, чего можно достичь, и мир сможет просто показать вам, насколько далеко вы способны зайти. Соберите вдохновляющих вас людей, чтобы они могли быть мотиваторами, которые помогают вам помнить о том, что возможно. Какие ваши самые амбициозные мечты и цели? Это время сформулировать их

Скорпион

Подумайте, как привнести в свою работу побольше креатива. Если кто-то пытается контролировать вашу креативность на микроуровне, красноречиво объясните, почему делать этого не стоит. В то же время сейчас стоит подумать о том, дает ли ваша работа вам возможность проявлять свои таланты. Какие аспекты вашей рабочей культуры поддерживают или препятствуют вашему творческому мышлению?

Стрелец

Если вы недавно думали о путешествии или обучении, чтобы глубже проникнуть в свои интересы, вы можете быть более мотивированы осуществить задуманное. Вселенная сама подталкивает вас записаться на нужный вам курс или поговорить с вдохновляющим человеком. Вспомните время, когда вы наследовали схожий импульс. Чему вы научились из этого, и как эти уроки могут быть использованы для ваших нынешних стремлений? Действуйте.

Козерог

Хорошо сверяйтесь с собственной мотивацией, чтобы планировать дальнейшее движение к каждой своей цели. Вы на правильном пути, пока ваше намерение исходит из чистого желания самовыражения. Однако, если вы действуете в соответствии с навязанными вам извне стремлениями, это может быть сигналом, что вам пора поработать над уверенностью в себе.

Водолей

Необходимость прозрачности в ваших отношениях является приоритетом, и первый шаг – быть честным в том, как вы общаетесь, и быть прямым, не чувствуя, что вам нужно скрывать свою правду. Подумайте, с кем в вашей жизни вы чувствуете себя безопаснее всего, будучи открытым. Что в ваших отношениях с этими людьми заставляет вас чувствовать себя комфортно?

Рыбы

Сейчас время более глубокой связи с вашим внутренним ребенком, что также может помочь вам относиться к работе менее серьезно. Внутренний ребенок настроен на наши творческие импульсы и направляет нас к тому, чтобы вырваться из старых способов мышления и бытия. Они просто держат нас в рамках ролей, которые не кажутся соответствующими тому, кем мы являемся по своей сути. Когда мы определяем эти роли, особенно на работе, у нас могут внезапно возникнуть всплески озарений о том, как более творчески и целенаправленно руководить своей карьерой.

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