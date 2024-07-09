Найдите на фото ящерицу: головоломка, которую разгадают единицы

Мир вокруг нас кишит разными видами живых организмов, но для того, чтобы их заметить нужна внимательность. Проверить, а при этом потренировать ее, поможет головоломка.

На сервисе Reddit пользователь ExoticZaOnly опубликовал фотографию красочного колеуса, на котором скрылась ящерица. Снимок появился в группе r/FindTheSniper, где пользователи публикуют снимки со скрытыми объектами, бросающие вызов нашей наблюдательности.

Поиск рептилии на этом фото является задачей непростой, ведь ящерица прекрасно закамуфлировалась под яркие листья. Однако некоторые все же смогли справиться с заданием за 11 секунд. Проверьте, сможете ли вы повторить это достижение.

Выставьте для себя таймер и начинайте поиски. Вы можете увеличивать и крутить изображение, чтобы найти ящерицу. Но можете быть уверены – легко не будет. Даже опытным любителям подобных головоломок эта фотография доставила немало хлопот.

Именно поэтому мы советуем вам не сдаваться, даже если отведенные на задание 11 секунд истекут. Продолжайте самостоятельный поиск, пока не увидите, как крошечное создание смотрит на вас с фотографии.

Если же правильный ответ никак не находится, вот вам подсказка: ящерицу вы можете увидеть справа от центра изображения. Ниже публикуем нужный вам фрагмент фото.

Ранее OBOZ.UA публиковал красочную головоломку, на которой нужно было найти мороженое.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.