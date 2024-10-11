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Найдите ошибку: быстрая головоломка для умников

Юлия Потерянко
NewsLife
1 минута
135
Найдите ошибку: быстрая головоломка для умников

Изображения обыденных на первый взгляд ситуаций заставляют наш мозг расслабиться и не искать подозрительных деталей, усыпляя внимательность. Восстановить ее можно с помощью регулярного решения головоломок.

Именно на это направлена задача, которую публикует OBOZ.UA. Вам нужно будет внимательно посмотреть на изображение ниже и определить, что в нем противоречит логике.

Если вы хотите действительно проверить свои способности, попробуйте вложиться в отведенное для поиска ответа время – 6 секунд. Впрочем, не сильно огорчайтесь, если не успеете. Главное – это найти решение головоломки своими силами, пусть на это понадобится больше времени. Итак, внимательно посмотрите на изображение.

Найдите ошибку: быстрая головоломка для умников

Перед вами простая бытовая сценка. Друзья собрались на ужин, собираются есть индейку и делят счастливую косточку. Позади них девушка наливает всем чай. Выглядит довольно обыденно, не правда ли? Но на изображении есть одна неточность.

Поставьте таймер на 6 секунд и попытайтесь найти логическую ошибку. Вдумчиво присмотритесь к каждой детали изображения и сформулируйте свой ответ.

А теперь давайте проверим ваш вариант. Или просто загляните сюда, если у вас не получилось решить головоломку своими силами. На подсказке место, на которое следует обратить внимание, обведено кружочком. Как видим, чайник, из которого девушка разливает чай, не имеет ручки.

Найдите ошибку: быстрая головоломка для умников

Хотите продолжить тренировать навык внимательности? Ранее OBOZ.UA публиковал схожую головоломку с пейзажем.

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