Найдите пчелу на цветочном поле: яркая головоломка для самых внимательных

Море цветов – одно из лучших зрелищ, чтобы забыть обо всем и просто любоваться. Кто в такие моменты думает о деталях? Однако на этот раз – это головоломка, так что присмотреться придется.

На картинке, которую публикует OBOZ.UA, вы видите целое поле разноцветных цветов. И только самые внимательные смогут разглядеть среди этого буйства пчелу.

Авторы головоломки говорят, что большинству игроков удается найти скрытое насекомое за 28 секунд. Попытайтесь бросить себе вызов и улучшить этот результат. Поставьте таймер и начните всматриваться в изображение.

Найти пчелу будет действительно непросто. Если вы справитесь за отведенное время, можете гордиться своей внимательностью и остротой зрения. Если нет, продолжайте поиски, пока самостоятельно не найдете правильный ответ.

Да, это будет непросто, ведь взгляд будет постоянно блуждать среди цветов. Вы будете рассматривать бутоны и уже расцветшие головки, всматриваться в цвета. Но не позволяйте сбить себя с толку. Сосредоточьтесь на поиске пчелы.

Готовы проверить себя? А может ответ вам никак не попадается на глаза? Тогда воспользуйтесь подсказкой ниже. На ней фрагмент с пчелой выделен специально.

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