Найдите три совы на рисунке: веселая головоломка

Современный мир настолько полон всевозможных деталей и мелочей, что голова идет кругом. Можете ли вы с ними справиться, покажет веселая и на первый взгляд простая головоломка.

Создал эту картинку венгерский художник Дудольф. Он рисует такие головоломки из множества маленьких деталей, от которых разбегаются глаза и которые прекрасно тренируют внимательность.

Посмотрите на этих курочек – они все совсем разные. Кто-то одет в теплый шарф, кто-то спрятался за солнцезащитными очками, одна вообще является роботом. Рассматривать картинку можно бесконечно. Но есть у нее один секрет. Среди кур спрятались три совы. Они неплохо маскируются, но их все же можно отличить от остальных птиц.

Эта головоломка действительно непростая – взгляд все время будет блуждать между деталями изображения. Но попробуйте найти всех сов за 30 секунд. Впрочем, не пытайтесь превратить их поиск в гонку с собой. В конце концов это не экзамен, а игра. Поэтому, если время истечет, а вы еще не найдете всех сов, просто продолжайте поиски.

Врачи утверждают, что ежедневное решение головоломок помогает поддерживать мозг в тонусе и продлевает его молодость. Так что просто приложите усилия, чтобы найти все ответы самостоятельно. И этого уже будет достаточно, чтобы извлечь из игры пользу. Если справитесь за отведенное время, можете быть уверены – ваша внимательность к деталям находится действительно на высоте.

Если же совы так хорошо спрятались, что никак не попадаются вам на глаза, воспользуйтесь подсказкой, на которой все они подсвечены специальным образом. Присмотритесь, у них нет гребней и бородок, как у кур – именно по этому их и можно отличить на этой картинке.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на логику, где нужно было найти ошибку на изображении.

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