Найдите все отличия за 14 секунд: головоломка, которая заставит хорошо подумать

Давно ли вы проверяли свою наблюдательность? А между тем интересная головоломка – прекрасный способ испытать себя на этот важный навык.

И OBOZ.UA приготовил для вас очень непростую задачу. Все из-за чрезвычайной детализации изображения, которое вам предстоит изучить. Найти среди множества мелких штрихов четыре отличия будет непросто. Тем ценнее будет победа в этой игре, не правда ли?

Итак, перед собой вы видите мужчину, сидящего в своем кабинете и страдающего из-за жары. На его полках множество книг, альбомов и папок. Их же можно найти разбросанными по полу. Также кабинет украшают комнатные растения с пышными листьями.

Головоломка устроена таким образом, что три отличия найти достаточно легко. А вот последнее заметят только самые внимательные и настойчивые. Обычно на это уходит от 36 до 45 секунд. Но чемпионы способны справиться менее чем за 14 секунд.

Поставьте себе два таймера. Один на 14 секунд, а другой – на 45. Если вы уложились в первый отрезок времени, поздравляем, ваша наблюдательность находится на самом высоком уровне. Если смогли справиться за более длительный промежуток времени, вам все еще есть чем похвастаться.

Однако важнее скорости здесь все же результат сам по себе. Поэтому даже если у вас не получилось справиться за заданное время, продолжайте поиск последнего отличия. Те, кто добьются результата своими силами, хорошо прокачают свою наблюдательность, что полезно для мозга.

Если же все отличия никак не попадаются вам на глаза, то воспользуйтесь подсказкой. Ее мы публикуем ниже.

Ранее OBOZ.UA публиковал головоломку на поиск отличий с медоносными пчелами.

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