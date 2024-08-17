Наращивание ресниц: эксперты назвали плюсы и минусы и объяснили, вредит ли это настоящим ресничкам

Наращивание ресниц уже давно стало популярной бьюти-процедурой. Она позволяет создать выразительный и привлекательный взгляд без повседневного использования туши.

Однако эта услуга имеет свои плюсы и минусы, которые следует учитывать, прежде чем решать делать ее или нет. О них более подробно рассказала экспертка по ресницам Клементина Ричардсон.

Преимущества наращивания ресниц

Экономия времени

Если вы привыкли сначала подкручивать ресницы, затем наносить на них тушь и расчесывать, то наращивание сэкономит 20-30 мин жизни ежедневно.

Также, возможно, вам вообще не придется больше делать макияж глаз. Нарощенные ресницы будут всегда делать взгляд свежим и открытым.

Большие возможности

Какой бы тушью вы ни пользовались, ваши ресницы всегда будут выглядеть примерно одинаковыми. Но если вы решите нарастить их, то можно сделать акцент на длине или плотности и т.д. Таким образом вы добьетесь более отчетливого результата.

Никакой порчи макияжа

Наверное, каждая женщина попадала в ситуацию, когда тушь осыпалась, текла или оставляла грязные следы на веках. Благодаря наращиванию вы забудете об этой проблеме.

Недостатки наращивания ресниц

Цена

Любая услуга и косметическая процедура нуждаются в регулярных денежных вложениях. В случае с нарощенными ресницами платить за их коррекцию придется каждые две-три недели.

Уход

Существуют конкретные правила ухода за нарощенными ресницами, которые нужно соблюдать, чтобы обеспечить здоровье ваших естественных ресниц, а также не испортить вид искусственных. К примеру, их следует ежедневно очищать и расчесывать маленькой щеточкой. А также придется отказаться от средства для снятия макияжа с глаз на масляной основе.

Отказ от привычек

Если вы нарастили ресницы, придется отказаться от некоторых старых привычек. Например, больше нельзя будет тереть глаза.

Вредит ли наращивание ресниц вашим настоящим ресницам?

По словам дерматолога Мелани Палм, иногда наращивание может нарушить естественный цикл роста ресниц. Из-за этого впоследствии волосы могут отрасти более жесткими и тонкими, чем раньше. Кроме того, клей, используемый для приклеивания ресниц, может вызвать раздражение, особенно если у вас чувствительная кожа.

Однако если вы будете придерживаться всех рекомендаций по уходу за ресницами и найдете профессионального и опытного мастера, все возможные негативные последствия процедуры можно будет минимизировать.

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