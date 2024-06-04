Наступает переломный момент: гороскоп Таро для всех знаков зодиака на июнь 2024 года

Июнь принесет множество ярких событий. Сезон Близнецов откроет эру путешествий, знакомств и общения. Настало время для рисков и воплощения заветных мечтаний.

Венера в Близнецах 9 июня образует транзит с Сатурном, что заставит замедлиться и проявить терпение и реализм. Согласно прогнозу, со дня летнего солнцестояния начнется эпоха интенсивных эмоций и личностных трансформаций.

Овен: Король мечей

Хотя каждый может исказить правду, именно то, как вы стремитесь к справедливости, действительно описывает ваш характер и моральный кодекс. Июнь будет месяцем неопределенности, эмоций и фантазий. Имея возможность обосновать свои взгляды, а не увлекаться меняющимися интеллектуальными ветрами, вы утверждаете себя как личность, уверенная в своих убеждениях и готовая защищать свои ценности.

Телец: Двойка жезлов

В июне вы будете стоять на развилке и обдумывать правильное решение. Вам выпала карта, представляющая начальные этапы проявления ваших амбиций, но только после того, как вы сделаете выбор. Прямо сейчас вы размышляете о своих вариантах и делаете стратегический выбор, который сформирует ваше будущее.

Близнецы: Пятерка мечей

Это важный месяц. Юпитер дает вам более масштабную перспективу, заставляя излучать уверенность. Однако именно тогда, когда вы добьетесь наибольшего успеха, тайные враги и завистники обычно проявляют себя. Пятерка мечей – это карта конфликта, напряжения и последствий сложной ситуации.

Рак: Дурак

В этом месяце вы посетите места, где никогда раньше не были. Дурак олицетворяет невежественное блаженство, которое приходит в начале волнующего путешествия. Если вы обдумывали смелее новое направление, возьмите это за подсказку, чтобы продолжать свой путь. Настоящий рост и удовольствие ждут вне вашей зоны комфорта.

Лев: Рыцарь жезлов

Карта Рыцарь жезлов – это заряд энергии и импульса, которые двигают вас к целям. Однако это также признак того, что вы должны быть внимательны к своим импульсам, поскольку отсутствие стратегического планирования может заставить вас схватиться за первую же возможность. В любом случае вам следует принять более страстную перспективу жизни.

Дева: Маг

Карта Маг – знак того, что вы находитесь в прекрасной ситуации, чтобы воплотить свои мечты в действительность. У вас есть все необходимое, поскольку в вашем распоряжении есть избыток ресурсов, поклонников и положительной энергии. Проявив творчество и готовность поверить в свое художественное видение, вы можете изменить свою реальность через акт творения.

Весы: Смерть

В этом месяце вы отказываетесь от чего-нибудь таким образом, чтобы создать пространство для нового. Карту Смерти не следует воспринимать буквально. Она символизирует жизненный цикл и представляет собой трансформацию. Хотя карта может означать конец определенной ситуации или отношений это также мощный символ возрождения и новых начинаний.

Скорпион: Звезда

Вам выпала карта надежды, вдохновения и будущих благословений. Это знак того, что вы с нетерпением ждете и верите в лучшее будущее. Вы хотите посвятить себя делу, которое будет полезно для всех. В этом месяце вы можете быть уверены, что вы на правильном пути.

Стрелец: Четверка пентаклей

В этом месяце могут быть моменты, когда вы будете чувствовать, что ваши возможности ограничены. Вы экономите каждую копейку, скрываете свои чувства и говорите себе "нет", хотя действительно хотите сказать "да". Постоянное сдерживание себя, когда все, что вы действительно хотите сделать, это идти вперед – это лишь рецепт разочарования.

Козерог: Четверка мечей

Четверка мечей является признаком того, что вы вступаете в период отдыха и восстановления, поскольку вы только что пережили бурную ситуацию, и вам нужно время, чтобы осмыслить все, что произошло. Независимо от того, столкнулись ли вы со сложным этапом в отношениях или с проблемами с деньгами, вы, вероятно, чувствуете себя полностью истощенными.

Водолей: Король пентаклей

В этом месяце вы можете посвятить бесчисленное количество часов упорной работе, но заслуженного вознаграждения не получите. Продолжайте сосредотачиваться на увеличении дохода и накоплении богатства, но помните, что богатство охватывает больше, чем просто финансовую выгоду. Изобилие проявляется в разных формах, поэтому найдите минутку, чтобы оценить огромные ресурсы, которые есть в вашем распоряжении.

Рыбы: Восьмерка пентаклей

Этот месяц – идеальное время, чтобы глубоко окунуться в одно важное дело. Это может быть рабочий проект, хобби или творчество. Приложите дополнительные усилия для успеха. Эта дополнительная приверженность сейчас принесет значительные преимущества в будущем. Вместо того чтобы перенапрягаться и брать на себя слишком много обязательств, сосредоточьтесь на том, что действительно имеет для вас значение.

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