Назван самый счастливый день для каждого знака в июле: китайский гороскоп

В китайской традиции большое значение уделяют счастливым числам, во многом планируя жизнь в соответствии с ними. Поэтому удачным датам придают такой вес.

Астрологи высчитали, что в июле этого года гексаграммой удачи и Цзин будет "Вода над Небесами" (№5). Это говорит о терпении и гармонизации жизни. Важно будет помнить, что плоды труда всегда требуют времени для созревания. Будьте терпеливы и не сравнивайте себя с другими. А какая дата будет наиболее счастливjq для вашего знака китайского зодиака, читайте дальше.

Крыса

Самый удачный день: 15 июля

Цвет удачи: синий

Ваш успех в июле состоит в том, чтобы осознать то, что уже внутри вас, а не сомневаться в том, куда и как далеко вы можете зайти. На этом пути у вас есть союзники, которых вы не видите, но они из-за кулис помогают вам изменить ситуацию. Пока вы сосредотачиваетесь на своих настоящих приоритетах и идете навстречу своим целям, все будет складываться хорошо.

Бык

Самый удачный день: 18 июля

Цвет удачи: красный

Самыми большими счастливцами являются те, кто знает, что удача на их стороне. Это может показаться бессмыслицей, потому что успех часто приходит к нам совершенно неожиданно. Но вспомните, каждый раз, когда с вами случалось что-то хорошее, вы замечали, что знаки этого чувствовали буквально в воздухе вокруг себя. Поэтому доверьтесь своим инстинктам, они подскажут вам, что правда и где вы найдете свой успех.

Тигр

Самый удачный день: 3 июля

Цвет удачи: синий

Говорят, самые счастливые те, кого поддерживают влиятельные люди. Тем не менее, многие добились успеха при не очень хороших обстоятельствах. Это ваш ключ к успеху в июле. Пока вы думаете о разных способах изменить свою жизнь к лучшему и действуете в соответствии с этими творческими идеями, никто не сможет вас остановить. Вам также рекомендуется мудро выбирать людей, которыми вы окружаете себя. Неправильные спутники испортят вам успех и станут препятствиями, которых вы не ожидали.

Кролик

Самый удачный день: 9 июля

Цвет удачи: красный

Ваша энергия успеха в июле состоит в том, чтобы знать, где вам повезло в жизни. Посмотрите на пространство любви и заботы, в области, где вам были предоставлены хорошие возможности, и на слова мудрости, которые помогли вам двигаться вперед, когда вы не были уверены в себе. Выразите благодарность за это и за другие благословения. Украшайте свою жизнь и делитесь плодами мудрости с близкими или с теми, кто в этом нуждается.

Дракон

Самый удачный день: 5 июля

Цвет удачи: синий

Вы – человек необычный во всех отношениях. Но вы должны понять это в себе, не позволяя синдрому самозванца все испортить. Каждый человек продолжает расти и учиться на протяжении всей жизни, поэтому незнание чего-то не проблема. Вас сдерживает страх, что вы ничего не сможете. Но, если вы заставите себя поверить в собственные силы, то увидите все, в чем вам всегда везло в жизни, и как вы можете извлечь выгоду из своего успеха и в будущем.

Змея

Самый удачный день: 7 июля

Цвет удачи: зеленый

В июле вы откроете богатство творческих навыков. Вы были склонны давать страхам помешать вам, закрывались от подарков Вселенной. Сейчас вам настоятельно рекомендуется встретиться лицом к лицу с этими страхами, а затем позволить им исчезнуть. В конце концов есть разница между страхом осуждения и реальной физической опасностью. Первое помешает вам жить той жизнью, которая предназначена для вас.

Лошадь

Самый удачный день: 8 июля

Цвет удачи: зеленый

Наибольший успех, который вы когда-либо можете иметь – это успех, исходящий из любви и страсти. Подумайте, что заставляет ваше сердце светиться? К чему вас подталкивает весь мир? Какой у вас самый большой страх и одновременно самая большая область для роста? Это ваши вопросы июля. Ищите ответы на них и наблюдайте, как ваш успех разворачивается бешеными темпами. Иногда самый простой способ воспользоваться удачей — проявить инициативу и сделать все возможное, чтобы удача могла дарить нам то, что нам нужно.

Козел

Самый удачный день: 23 июля

Цвет удачи: зеленый

Сила успеха в июле для вас состоит в том, чтобы распознавать знаки вокруг себя и отвечать на зов, когда вы его слышите. Если вы всегда хотели что-то сделать и вдруг увидели сообщения о соответствующем обучении или другой активности, хватайтесь за эту возможность во что бы то ни стало. Не позволяйте страху и другим обстоятельствам сдерживать вас. Вы всегда можете найти путь к чему-тоь, если достаточно этого хотите, но вы не сможете получить это, если оно пройдет мимо вас.

Обезьяна

Самый удачный день: 29 июля

Цвет удачи: зеленый

Вы красивее всего, когда знаете, что вы красивы. Это не имеет ничего общего с вашей внешностью или стандартами красоты в обществе, а связано с тем, во что вы верите внутри себя. Именно это позволит рассчитывать на успех в июле. В конце концов те, кто считает себя недостойными, часто позволяют успеху пройти мимо них. Поэтому важно проявлять бдительность и не заниматься самосаботажем.

Петух

Самый удачный день: 15 июля

Цвет удачи: оранжевый

Ваш успех в июле зависит от тех, кто всегда помогал вам в трудную минуту. Будь то ваши близкие, друзья или даже хороший знакомый с добрым сердцем. Общайтесь с теми, кто всегда был на вашей стороне, и ваш успех расцветет, как никогда раньше. Энергия любви принесет вам так много. Слушайте свою интуицию.

Собака

Самый удачный день: 23 июля

Цвет удачи: золотой

Пока вы смотрите на горизонт и свои истинные цели, никто не сможет помешать вам иметь именно то, что вы хотите (и в чем нуждаетесь). Вы сверхчувствительны к сигналам Вселенной – слушайте их с особой внимательностью. Не позволяйте энергетическим вампирам наслаждаться успехом, которого они не заслужили. Это ваше время, и вы можете сделать его необычным, если хотите.

Свинья

Самый удачный день: 25 июля

Цвет удачи: зеленый

Вам больше всего везет, когда вы верите, что вам везет. И это ваше главное послание на июль. Просто помните: успех не всегда похож на лотерею, заставляющую нас чувствовать себя на вершине мира. Иногда успех может выглядеть как замаскированное благословение, выбрасывающее токсичные присутствия из вашей жизни. В других случаях оно может прийти к вам в виде нового друга, дарящего вам мудрость, в которой вы нуждаетесь больше всего. Как только вы осознаете даже малейшие проявления любви и удачи в своей жизни, вы точно будете знать, что делать.

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