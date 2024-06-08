Не покупайте кота в мешке: 6 брендов с надежными подержанными автомобилями

Выбор автомобиля – задача серьезная и ответственная. В условиях войны, экономической неопределенности и роста цен мы все ищем способы сэкономить деньги. Поскольку автомобили являются одними из самых дорогих покупок, водители обращают внимание на вторичный рынок – и здесь чрезвычайно велик риск приобрести кота в мешке.

Если вы ищете подержанный автомобиль, то можете получить выгодные предложения. Фокус состоит в том, чтобы найти качественную модель по выгодной цене. Эксперты рассказали, какие бренды имеют на мировом авторынке надежную репутацию.

Lexus

Вряд ли кого-то удивит, что Lexus входит в список надежных подержанных автомобилей. Lexus много лет подряд занимает высокие позиции в рейтингах качественных и долговечных автомобилей согласно опросам Consumer Reports и JD Power. Следует помнить, что Lexus предлагает достаточно небольшую линейку автомобилей. В 2024 году его UX получил лучшую оценку надежности от водителей, а все остальные модели Lexus получили показатель выше среднего.

Toyota

Также традиционно в списки удачных долгосрочных инвестиций входит Toyota – материнская компания Lexus. Учитывая постоянную репутацию надежности, автомобиль Toyota может стать хорошим выбором на вторичном рынке. Просто помните, что, как и в случае с любыми брендами в этом списке, надежность подержанных транспортных средств может значительно отличаться. Все решается в каждом конкретном случае.

Kia

Kia также может быть хорошим брендом для приобретения на вторичном рынке, учитывая, что некоторые модели вошли в список самых надежных подержанных автомобилей US News & World Report. Фактически Kia Soul 2020 года выпуска и Kia Forte 2020 года – лучшие варианты.

Chevrolet

Еще одним хорошим выбором надежного подержанного автомобиля может стать Chevrolet. По данным US News, Chevrolet Malibu 2020, Chevrolet Corvette 2021 и Chevrolet Sonic 2020 неизменно востребованы и демонстрируют идеальное соотношение цены и качества. И Malibu, и Corvette имеют оценку надежности 89, тогда как Sonic получил 93 балла из 100 – это очень высокие показатели.

Nissan

Также подумайте о Nissan, если вы ищете надежный подержанный автомобиль. Производитель входит в десятку самых надежных марок автомобилей от JD Power. И, согласно US News, Nissan Murano 2021, Nissan Armada 2020 и Nissan Maxima 2021 вошли в список самых надежных подержанных автомобилей в истории.

BMW

BMW X4 2021 года и BMW X6 2020 года также попали в список самых надежных подержанных автомобилей по версии Consumer Reports.

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