Не позавидуешь: каким было детство у школьников в СССР

Детство в Советском Союзе – это тема, которая вызывает множество эмоций и разных мыслей. Кто-то с ностальгией вспоминает времена, беззаботности, а кто-то радуется, что ныне молодое поколение живет гораздо лучше.

Государственная идеология, нищета и дефицит влияли не только на взрослых, но и на детей. О реалиях советского юношества рассказал известный белорусский блоггер и исследователь СССР Максим Мирович.

Люди, детство которых пришлось на период существования союза, часто положительно отзываются о своей советской жизни. Это и неудивительно, ведь дети за неимением опыта воспринимают мир несколько деформировано. Кроме того, человеческая психика в целом устроена так, чтобы защищать нас от травматического опыта, поэтому мы в основном запоминаем только позитив.

Однако если посмотреть трезво на советское детство, то становится понятно, каким оно было убогим.

Школьная система в СССР

В школе у советских детей не было никаких прав, только обязанности. У них отсутствовал выбор, ведь с детства их готовили к тому, что они станут комсомольцами и служителями партии. А те, кто пытались проявить индивидуальность, считались плохими и непослушными. Всё было нельзя. Бегать запрещено, кричать и проявлять свое детское любопытство тоже. Такой подход напоминал скорее колонию, а не учебное заведение.

Кроме того, нередко в школах можно было встретить насилие и буллинг как со стороны детей, так и со стороны учителей. Это и не удивительно, ведь большинство из них были приспособленцами и реализовывали свою злобу и желание власти на школьниках.

Неотъемлемой частью советской системы воспитания была пропаганда. Она пронизывала все аспекты жизни, включая образование. С раннего возраста дети изучали биографии советских лидеров, слушали рассказы о дедах, нацистах, страданиях маленьких коммунистов в Гватемале и великом государстве СССР, которое является самым лучшим и могущественным в мире. А после таких уроков нередко детей заставляли собирать металлолом, убирать в школьном дворе. Другими словами, детским трудом тоже никто не пренебрегал.

Тесные квартиры

Ни для кого не секрет, что с жилищным вопросом в СССР было все очень плохо. В одной жалкой и тесной трехкомнатной, а иногда и однокомнатной) бесплатной квартирке, общей площадью не более 55-60 метров, могло жить примерно по 7 человек. О комфорте и личном пространстве для ребенка в таких условиях речь не шла.

У школьников не было места даже для того, чтобы делать уроки, поэтому не удивительно, что они часто проводили время на улице.

Опасные игры

Любители СССР часто вспоминают о том, как весело и интересно ребята проводили свое свободное время. Тогда не было ни смартфонов, ни интересного детского телевидения, поэтому школьники самостоятельно придумывали приключения. Как ни странно, иногда они были достаточно опасны.

Без ножа или спичек к друзьям во двор было вообще стыдно выйти. Холодное оружие требовалось для игр, вроде "войнушек" или для самообороны от хулиганов. Также дети постоянно бегали по гаражам и крышам многоэтажек.

Абсолютно все дети знали для чего нужна селитра, фольга или пустые гильзы и спичечная сера. К счастью, юноши настолько хорошо овладевали искусством создания дымовух, петард, владением рогаток, самострелов и других опасных поделок, что травмы получали редко. Но на самом деле такие игры могли привести к ужасающим последствиям.

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