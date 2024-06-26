Не содержит вредных веществ: как сделать дома каял для глаз
Каял похож на обычный карандаш, но не содержит графита или абразивных частиц и отличается многофункциональностью. Этот косметический продукт родом из Южной Азии. Издавна в Индии каялом пользовались не только женщины, но и мужчины, пожилые люди и дети, веря, что таким образом можно защитить глаза от пыли, солнца, ветра и инфекций.
Каялом можно окрашивать глаза по линии роста верхних и нижних ресниц. Магазинный каял имеет форму стика с заостренным кончиком. Эксперты рассказали, как сделать качественный и безопасный каял своими руками.
Как сделать каял
Каял имеет мягкую текстуру. Это косметическое средство оставляет на коже четкий и жирный след. Каялом можно прорисовать деликатные зоны у слизистой глаз, не прибегая к нажатию. Каял имеет более насыщенную пигментацию, чем карандаш.
Миндальное и касторовое масла, традиционно входящие в состав этого средства, обеспечивают питание, а камфора обладает охлаждающим эффектом и может помочь успокоить глаза.
В сети набирает популярность быстрый 10-минутный рецепт, предлагающий безхимическую альтернативу магазинным продуктам.
Ингредиенты:
- 2 чайные ложки миндального масла;
- 2 чайные ложки касторового масла;
- небольшой кусочек камфоры;
- 1 чайная ложка топленого осветленного масла;
- хлопковый фитиль;
- небольшая металлическая или глиняная миска.
Пошаговая инструкция
- Подготовьте ингредиенты: начните со смешивания миндального и касторового масла в маленькой миске. Эти масла известны своими питательными свойствами и станут основой для каяла.
- Поместите хлопковый фитиль в смесь и дайте ему хорошо пропитаться. Этот фитиль будет использоваться для создания сажи, необходимой для каяла.
- После пропитки зажгите хлопковый фитиль. Поставьте небольшую металлическую или глиняную миску над пламенем. Будьте осторожны на этом этапе, чтобы избежать ожогов и несчастных случаев.
- Дайте фитилю полностью сгореть, собирая сажу на нижней части чаши. Обычно этот процесс занимает около 5-7 минут.
- Когда накопится достаточное количество сажи, погасите огонь и осторожно соскребите сажу в чистую емкость. Добавьте топленое масло и тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная паста.
- Дайте смеси остыть, прежде чем переложить ее в небольшой герметичный контейнер. Натуральный каял готов к использованию.
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