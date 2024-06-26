Не содержит вредных веществ: как сделать дома каял для глаз

Каял похож на обычный карандаш, но не содержит графита или абразивных частиц и отличается многофункциональностью. Этот косметический продукт родом из Южной Азии. Издавна в Индии каялом пользовались не только женщины, но и мужчины, пожилые люди и дети, веря, что таким образом можно защитить глаза от пыли, солнца, ветра и инфекций.

Каялом можно окрашивать глаза по линии роста верхних и нижних ресниц. Магазинный каял имеет форму стика с заостренным кончиком. Эксперты рассказали, как сделать качественный и безопасный каял своими руками.

Как сделать каял

Каял имеет мягкую текстуру. Это косметическое средство оставляет на коже четкий и жирный след. Каялом можно прорисовать деликатные зоны у слизистой глаз, не прибегая к нажатию. Каял имеет более насыщенную пигментацию, чем карандаш.

Миндальное и касторовое масла, традиционно входящие в состав этого средства, обеспечивают питание, а камфора обладает охлаждающим эффектом и может помочь успокоить глаза.

В сети набирает популярность быстрый 10-минутный рецепт, предлагающий безхимическую альтернативу магазинным продуктам.

Ингредиенты:

2 чайные ложки миндального масла;

2 чайные ложки касторового масла;

небольшой кусочек камфоры;

1 чайная ложка топленого осветленного масла;

хлопковый фитиль;

небольшая металлическая или глиняная миска.

Пошаговая инструкция

Подготовьте ингредиенты: начните со смешивания миндального и касторового масла в маленькой миске. Эти масла известны своими питательными свойствами и станут основой для каяла. Поместите хлопковый фитиль в смесь и дайте ему хорошо пропитаться. Этот фитиль будет использоваться для создания сажи, необходимой для каяла. После пропитки зажгите хлопковый фитиль. Поставьте небольшую металлическую или глиняную миску над пламенем. Будьте осторожны на этом этапе, чтобы избежать ожогов и несчастных случаев. Дайте фитилю полностью сгореть, собирая сажу на нижней части чаши. Обычно этот процесс занимает около 5-7 минут. Когда накопится достаточное количество сажи, погасите огонь и осторожно соскребите сажу в чистую емкость. Добавьте топленое масло и тщательно перемешайте, чтобы образовалась однородная паста. Дайте смеси остыть, прежде чем переложить ее в небольшой герметичный контейнер. Натуральный каял готов к использованию.

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