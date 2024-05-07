Не только День матери: какие праздники ожидают украинцев в мае

В этом году последний месяц весны богат важными датами. 5 мая православные верующие отпраздновали Пасху, и следующим большим праздником будет День матери, приходящийся на второе воскресенье мая.

Также в конце весны украинцы будут отмечать государственные и профессиональные праздники. OBOZ.UA публикует календарь важных дат, чтобы вы не забыли поздравить родных и друзей.

1 мая – День труда;

3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы);

7 мая – День радио;

8 мая – трагическая дата. Во всем мире это День памяти и победы над нацизмом и Международный день Красного Креста.

9 мая – международный День Европы (международный;

12 мая – в Украине отмечают День матери. День матери празднуют почти во всех странах мира, но в разные дни, чаще всего – в марте или мае. Также на 12 мая выпадает Всемирный день медицинских сестер;

15 мая – Международный день семьи;

17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества;

18 мая – в Украине отмечают День Европы. В мире 18 мая является международным днем музеев и днем науки;

19 мая – Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественных организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Международный день борьбы с гепатитами;

20 мая – День банковских работников и Всемирный день метролога. Также отмечают Всемирный день врача-травматолога;

21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;

22 мая – Международный день биологического разнообразия;

23 мая – День Героев. День приурочен к памяти воинов, которые в разное время боролись за свободу и независимость Украины. В частности, вспоминают о подвигах рыцарей Киевской Руси-Украины, казаков Запорожской Сечи, гайдамаков, повстанцев, сечевых стрелков, воинов Армии УНР, ОУН, УПА, героев Небесной сотни и русско-украинской войны.

24 мая – День славянской письменности и культуры;

25 мая – День филолога; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;

26 мая – отмечают день Киева, а профессиональный праздник отмечают химики;

29 мая – Международный день миротворцев ООН;

31 мая – Всемирный день без табака; День сварщика.

В мае 2024 года будет 23 рабочих дня и 8 выходных.

Ранее OBOZ.UA публиковал открытки и поздравления ко Дню матери.

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