Не только День матери: какие праздники ожидают украинцев в мае
В этом году последний месяц весны богат важными датами. 5 мая православные верующие отпраздновали Пасху, и следующим большим праздником будет День матери, приходящийся на второе воскресенье мая.
Также в конце весны украинцы будут отмечать государственные и профессиональные праздники. OBOZ.UA публикует календарь важных дат, чтобы вы не забыли поздравить родных и друзей.
- 1 мая – День труда;
- 3 мая – Всемирный день свободы печати (прессы);
- 7 мая – День радио;
- 8 мая – трагическая дата. Во всем мире это День памяти и победы над нацизмом и Международный день Красного Креста.
- 9 мая – международный День Европы (международный;
- 12 мая – в Украине отмечают День матери. День матери празднуют почти во всех странах мира, но в разные дни, чаще всего – в марте или мае. Также на 12 мая выпадает Всемирный день медицинских сестер;
- 15 мая – Международный день семьи;
- 17 мая – Всемирный день электросвязи и информационного общества;
- 18 мая – в Украине отмечают День Европы. В мире 18 мая является международным днем музеев и днем науки;
- 19 мая – Всеукраинский день работников культуры; День молодежных и детских общественных организаций; День памяти жертв политических репрессий; Всемирный день памяти людей, умерших от СПИДа; Международный день борьбы с гепатитами;
- 20 мая – День банковских работников и Всемирный день метролога. Также отмечают Всемирный день врача-травматолога;
- 21 мая – Всемирный день культурного разнообразия во имя диалога и развития;
- 22 мая – Международный день биологического разнообразия;
- 23 мая – День Героев. День приурочен к памяти воинов, которые в разное время боролись за свободу и независимость Украины. В частности, вспоминают о подвигах рыцарей Киевской Руси-Украины, казаков Запорожской Сечи, гайдамаков, повстанцев, сечевых стрелков, воинов Армии УНР, ОУН, УПА, героев Небесной сотни и русско-украинской войны.
- 24 мая – День славянской письменности и культуры;
- 25 мая – День филолога; День работников издательств, полиграфии и книгораспространения;
- 26 мая – отмечают день Киева, а профессиональный праздник отмечают химики;
- 29 мая – Международный день миротворцев ООН;
- 31 мая – Всемирный день без табака; День сварщика.
В мае 2024 года будет 23 рабочих дня и 8 выходных.
Ранее OBOZ.UA публиковал открытки и поздравления ко Дню матери.
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