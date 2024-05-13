Не только странные, но и вредные: гигиенические привычки родом из СССР

Советская косметика может вызвать у современной молодежи целую гамму эмоций, среди которых вряд ли будут положительные. Дефицит не просто качественных, а просто любых продуктов по уходу за собой порождал у жителей СССР гигиенические повадки, которые сегодня назвали бы не просто странными, но и откровенно вредными.

Эти привычки до сих пор можно встретить среди пожилых людей, почему-то сохраняющих убеждения в их полезности и безопасности. OBOZ.UA рассказывает об этих сомнительных лайфхаках, а также о том, что с ними не так.

Хозяйственное мыло для ухода за кожей

Брусок сухого хозяйственного мыла вряд ли вызовет у современного человека желание помыть им хотя бы просто руки. А в СССР его использовали для всего – и для ухода за телом, и для мытья волос, и даже для интимной гигиены. Считалось, что оно из-за своего натурального состава полностью безопасно, к тому же помогает бороться с бактериями. А что пахнет неприятно, так этот запах якобы быстро выветривается.

На самом же деле хозяйственное мыло имеет слишком агрессивную формулу, в которую для эффективности включали даже едкий натр и канифоль. Эти компоненты не просто не полезны, они полностью разрушают защитный барьер кожи. Поэтому она становится уязвимой буквально ко всем неблагоприятным условиям – от влажности воздуха до солнечного ультрафиолета. Да что там говорить, хозяйственное мыло до сих пор используют для борьбы с вредителями растений. Следует ли говорить, насколько это не коррелирует с мифом о его пользе, как косметического средства.

Одеколон для снятия макияжа

Декоративную косметику в СССР начали выпускать еще в первые послевоенные годы в конце 1940-х гг. И это отдельная тема для беседы. Чего стоит, например тушь, в которую, чтобы воспользоваться ею, нужно было плюнуть. При этом средства для демакияжа производить в Стране Советов начали в начале восьмидесятых.

Что делали эти 40 лет советские женщины? Смывали косметику чем придется – от того же хозяйственного мыла до дешевых одеколонов. Да, парфюмированное средство немного меньше пекло глаза, чем мыло, но спирт в его основе был еще более безжалостным к коже. Смывание косметики спиртом было быстрым и в чем-то удобным, но очень сильно сушило кожу, разрушало ее защитный барьер и могло повреждать слизистые оболочки. Все это не только ускоряло процесс старения, но могло провоцировать дерматиты и другие заболевания.

Зубной порошок вместо пасты

Советская промышленность долгое время могла производить только один тип средств по уходу за полостью рта – зубной порошок. Для его изготовления использовали химически осажденный измельченный мел. Такой абразив действительно хорошо снимал налет с зубов, при этом наносить его можно было просто с помощью пальцев – покупать щетку было необязательно.

К минусам порошка современные стоматологи относят его абразивность. При длительном использовании он может сильно поцарапать эмаль, что приведет к развитию кариеса. Кроме того, сухой порошок часто случайно вдыхали во время чистки зубов, что приводило к проблемам с дыхательными путями и даже развитию аллергии.

Газета вместо туалетной бумаги

Первая туалетная бумага появилась в СССР только в 1979 году. До того момента поддерживать гигиену гражданам страны приходилось тем, что было у них под рукой – газетами. Газетные страницы действительно несколько мягче других типов бумаги, но при этом они щедро обработаны соединениями токсичного свинца – он содержится в типографской краске. Использование газет приводило к раздражению кожи в чувствительных зонах, а со временем вызывало развитие опухолей.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о пляжных привычках советских людей, за которые сейчас может быть даже стыдно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.