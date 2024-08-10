Не только цветы: что можно посадить в саду и на огороде в августе

Август у садоводов – это период сбора плодов и урожая. Овощи, фрукты, ягоды – все созревает примерно одновременно.

Но на улице еще лето и жалко оставлять грядки пустыми вплоть до холодов. Потому о том, что можно посадить в конце сезона, читайте в материале OBOZ.UA.

В августе в саду и огороде можно еще многое успеть. Это время для высадки новых растений, ухода за уже выращенными и подготовки участка к осеннему сезону.

Однако не забывайте ориентироваться на погодные условия. Если по прогнозам сентябрь будет тёплым, то высаживать можно практически все. А если осенние холода придут по плану, то выбирайте растения с коротким сроком созревания.

Высадка цветов

Август – это отличное время для высадки многолетних цветов и декоративных растений, которые украсят ваш сад. Теплая почва и солнечная погода обеспечат оптимальные условия для роста. Например, именно сейчас можно высаживать луковичные растения, такие как нарциссы и гиацинты. Также работать можно с пионами, ирисами, маргаритками, лилиями и садовыми колокольчиками.

Если у вас есть теплица, вы можете смело высаживать и такие растения, как розы, хризантемы, астры и крокусы. Они будут прекрасно чувствовать себя до первых заморозков. Но не забывайте о поливе и проветривании помещения, особенно если на улице жара.

Зелень

В августе можно высаживать любую зелень, например укроп, петрушку, базилик, шпинат, лук и т.д. Она быстро созревает и позволит получить свежий урожай несколько раз.

Овощи

Выбор овощей для посадки зависит от климатических условий вашего региона, состава почвы и наличия солнечного света. Если говорить о перечне растений, которые с большой вероятностью следует сажать в августе, то он следующий:

Фасоль;

Репа;

Огурец;

Редис;

Дайкон;

Горох.

Однако некоторые садоводы, учитывая прогнозы синоптиков, даже иногда высаживают в августе все овощи по второму кругу и успевают получить щедрый урожай.

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