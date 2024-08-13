Не торопитесь с выводами: гороскоп для всех знаков зодиака до конца недели

Период с 13 по 18 августа ознаменуется особой продуктивностью. Интенсивное влияние Юпитера и Сатурна побуждает к действиям. 14 августа Меркурий снова входит во Льва, открывая новые цели и стремления.

Самым благоприятным, по словам астрологов, будет транзит Луны в Стрельце. Этот аспект дает надежду и оптимизм. Однако импульсивность может сыграть злую шутку. Нужно быть осмотрительными и не торопиться с выводами.

Овен

Энергия будет сосредоточена на вашем обучении и создании более дисциплинированного распорядка дня. В последнее время вы ощущали сильное истощение. Венера в Деве позволит вам правильно спланировать дальнейшие шаги. Будьте настойчивы, но не забывайте обращать внимание на нужды ближних – им точно понадобится ваша помощь.

Телец

Учитывая транзиты на этой неделе, следует сосредоточиться на стратегии, планировании, финансовой перспективе. Используйте эту ретроградную энергию, чтобы разработать крайне необходимый план, который поможет вашей учебе или карьере. Хотя сейчас энергия может казаться ограничительной или вы можете чувствовать, что не видите прогресса, астрологи напомнят, что терпение является основной добродетелью в этот период. Позвольте своим мечтам привести вас к месту назначения.

Близнецы

Придется сосредоточиться на отношениях. Эта неделя подтолкнет вас пойти на компромисс и прислушаться к другим. Лучше начать командную работу и научиться делегировать полномочия. Меркурий сейчас ретроградный, что поможет вам просмотреть и проанализировать следующие шаги.

Рак

Пересмотрите свой путь и опыт. Это поможет сформировать путь к цели. Энергия трансформации может казаться тяжелой, но не теряйте своих целей. В конце концов Сатурн в Рыбах вдохновляет вас к личностному росту. Поскольку Сатурн и Юпитер продолжают давать уроки в течение нескольких недель, вы можете увидеть, что нужно дать себе время и пространство, чтобы наверстать упущенное и восстановить силы.

Лев

Теперь, когда ваш сезон подходит к концу и Меркурий снова находится в вашем знаке, пора проанализировать весь прошлый год. Новый раздел в жизни начнется с новолунием в вашем знаке, что повлияет также на личные отношения. Луна в Стрельце в середине недели может вызвать положительные изменения – вы будете готовы идти на компромисс.

Дева

Создание крепкого фундамента – основная тема этой недели. Нужно эффективно использовать свою энергию, особенно с Луной в Стрельце. Ностальгические настроения и уроки прошлого могут помочь вам развиваться в настоящем. Во время этой ретроградности вы будете долго обдумывать дальнейшие шаги. И хотя это может показаться периодом застоя, все ваши усилия того стоят.

Весы

Неделю следует посвятить обновлению знаний. Ретроградный Меркурий может помочь вам узнать многое о новом направлении. Это период размышлений и стратегий. Поскольку Сатурн и Юпитер продолжают оказывать сильное влияние, вы можете почувствовать, что на этой неделе делаете новаторские шаги, воплощаете креативные идеи.

Скорпион

Меркурий может вдохновить вас подключиться к вашей творческой стороне и вдохновит на новые художественные проявления. В настоящее время вы можете определить приоритетность своих творческих проектов и ощущать гораздо больше поддержки от окружающих.

Стрелец

Сейчас вам тяжело найти свой темп и снова поверить в себя. Изменение мышления будет плодотворным для вас во время этих напряженных транзитов, поскольку позволит вам не отчаиваться. Астрологи советуют очистить ваши мысли и быть более приземленными. Спланируйте небольшое путешествие, чтобы отдохнуть и набраться сил.

Козерог

Сатурн и Юпитер могут вынудить вас пересмотреть все планы. Но не делайте резких изменений на этой неделе, проанализируйте ситуацию и приступайте к работе. Обратитесь за советом к людям, которым вы доверяете, если вам нужна ясность. Пора учиться на своих ошибках и искать помощи от наставников и учителей.

Водолей

Просто наслаждайтесь моментом и не паникуйте, что чего-нибудь не успеете. Каждый руководит своей работой по-разному, и эти меняющиеся транзиты показывают, насколько важно адаптироваться к изменениям и быть более сосредоточенными на своих целях. Вселенная словно будет проверять вас на выдержку. Важно не изменить своим ценностям.

Рыбы

Вас ждут новые возможности. Луна в Стрельце в середине недели подчеркивает ваш потенциал и силу, в то время как Венера и Меркурий продолжают привносить определенную проницательность и эмоциональный интеллект в ваши отношения. Это время для личного, карьерного и эмоционального развития.

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