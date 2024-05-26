Не уксусом и содой: чем эффективно отбелить постельное белье

Постельное белье является питательной средой для размножения бактерий, грибков и пылевых клещей, поэтому специалисты рекомендуют стирать по крайней мере раз в неделю. Традиционные отбеливатели могут повредить щекотливые ткани. Однако ошибки при частой стирке, особенно с использованием химических отбеливателей, приводят к порче ткани.

Пригодятся эффективные экологические компоненты, которые эффективно удалят грязь и не повредят волокна. Чем кроме соды и уксуса можно отбелить постель, рассказало издание Express.

Эффективный компонент

Постельное белье может начать тускнеть в процессе длительного использования. Накопленный пот, косметические средства, кожный жир и т.п. прилипают к волокнам ткани, вызывая желтоватый оттенок.

Даниэль Уфланд, основатель компании Flitch, отметил, что использование отбеливателя простыней на самом деле имеет противоположный эффект.

Он рекомендовал использовать лимонный сок, поскольку этот компонент не только эффективно отбеливает ткани, но и обеспечивает безопасность и экологичность по сравнению с агрессивным отбеливателем.

Лимонный сок обладает природными осветительными свойствами благодаря высокой кислотности, что делает его эффективной альтернативой химическим средствам. Лимонный сок бережно влияет на волокна, сохраняя их качество и продлевая срок службы.

Как отбелить постельное белье лимонным соком

Перед тем, как постирать постельное белье, его следует осмотреть на наличие серьезных пятен. Нанесите лимонный сок непосредственно на загрязненный участок и дайте ему постоять 10-15 минут, чтобы лимонная кислота расщепила пятна. Подготовьте белье. Положите его в машинку вместе с обычным стиральным средством. Налейте ½ стакана лимона в контейнер или непосредственно в стиральную машину во время цикла полоскания. Лучше сушить простыни на улице, поскольку солнечный свет естественным образом отбеливает белье.

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