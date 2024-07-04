Не 'Вітальєвич': как образовать отчество от имени Виталий

Отчества всегда имели большое значение в украинской культуре. Как и любые другие термины, образованные от слов, они имеют свои особенности написания.

Однако некоторые патронимические формы по настоящее время многие украинцы пишут и говорят с ошибками. Потому OBOZ.UA рассказывает, как правильно образовать их от имени Виталий.

Казалось бы, что может быть проще, чем образовать отчество. Однако нередко даже в официальных документах можно встретить варианты "Вітальович", "Віталівна" или "Вітальєвич". Однако все эти формы абсолютно неправильны.

Как создать отчество от имени Виталий

Согласно новому правописанию для образования мужских имен отчество нужно употреблять суффикс -ович. Например: "Іванович", "Юрійович", "Вікторович" и т.д. Следовательно, от имени Виталий отчество будет "Віталійович".

В то же время женские патронимические формы имен образуются с помощью суффиксов -івна или -ївна, если имя отца заканчивается на "й". Например: "Василівна", "Ігорівна", "Валеріївна" и т.д. То есть женское имя отчество от мужского имени Виталий – это "Віталіївна". Именно эти варианты написания зафиксированы во всех орфографических словарях.

Однако стоит заметить, что если в ваших документах отчество написано с ошибкой, то нужно использовать в любом случае тот вариант, что написан в паспорте. С юридической точки зрения "Вітальєвіч" и "Віталійович" считаются совершенно разными именами.

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