В июле небесные явления формируют уникальное сочетание астрономических и сакральных событий, которые могут повлиять не только на эмоциональное состояние людей, но и на глобальные процессы в мире. Древние знания и современные наблюдения сходятся в указании на ключевые даты, связанные с изменениями энергий, стихий, сознания и даже геополитики. Я хотел бы предложить читателям обзор важнейших событий июля, которые считаются днями силы и способны влиять как на личные судьбы, так и на ход истории.

Свадьба Купала — самый сильный день июля

В ведическом календаре древних славян существуют два Купальских праздника. Первый — это летнее солнцестояние (21 июня), когда Солнце достигает пика силы. Далее, в ночь с 6 на 7 июля, происходит второе Купала — Свадьба Огня и Воды, Неба и Земли. В эту ночь планета находится в афелии — наибольшем расстоянии от Солнца и ближайшей к звездам.

Этот день считается моментом, когда "волна времени" проходит через все Мироздание. Этот феномен упоминается в ведических учениях, в традициях индусов, а также в других духовных системах. Знак Рака, по астрологии, имеет мистическую связь с пониманием этой стихии.

Мольфары называют эту ночь "Второй Пасхой". В традиции — это брак бога Солнца с богиней Воды. Практики этой ночи включают прыжки через огонь, сбор целебных трав, плетение венков, углехождение, купание в водоемах, зажжение 12 свечей для гармонизации со временем.

7 июля — Соединение Луны с Антаресом

Вечером 7 июля состоится точное соединение Луны со звездой Антарес (0,5° углового расстояния). Антарес считается "звездой катастроф на воде". В период 7–10 июля возможны стихийные бедствия, связанные с водной стихией: сильные ливни, штормы, наводнения.

9–18 июля — Венера проходит мимо Альдебарана

Венера будет проходить вблизи яркой звезды Альдебаран в созвездии Тельца и мистических Гиад. Это может вызвать неожиданные и даже мистические события в личной жизни людей.

10 июля — Полнолуние, или Грозовая Луна

Полнолуние в июле традиционно считалось священным моментом единения между божественными силами и человечеством. В этот день происходили обряды, молитвы, сакральные практики. Полнолуние — это "печать на соглашении" между Небом и Землей.

16–17 июля — Луна с Сатурном и Нептуном, начало Персеид

16 июля — соединение Луны с Сатурном и Нептуном. Возможны внутренние конфликты между силой воли (Сатурн) и подсознательными желаниями (Нептун), что может привести к массовой дестабилизации эмоционального состояния.

17 июля — начало звездного дождя Персеиды, который продлится до 24 августа.

20 июля — Соединение Луны, Плеяд и Урана

Точное соединение Луны с Ураном и созвездием Плеяд (Стожар) принесет непредсказуемые события глобального масштаба. Это день внезапных изменений, прорывов или потрясений.

25 июля — День вне Времени и День Целебной Росы

По календарю майя, 25 июля — день вне времени, когда завершается старый и не начинается новый год. В этот день поднимается звезда Сириус, которая считается звездой пророков и богов. Ее вспоминают в традициях Индии, христианстве, и зороастризме.

В Украине этот день известен как День Целебной Росы. Считается, что роса обладает необычайной силой. Ею умываются, ее собирают с 3, 7 или 12 цветков как оберег.

Также в этот день ожидается оппозиция Солнца и Плутона — возможны землетрясения и глобальные энергетические сдвиги.

30–31 июля — Соединение Луны со звездой Спика

Звезда Спика считается звездой счастья. Ее соединение с Луной обещает благоприятные события в судьбах людей — особенно в сферах удачи, признания и позитивных перемен.