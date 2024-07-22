Неделя будет крайне тяжелой: гороскоп Таро для всех знаков

Сегодня ежедневные обязанности, вызовы и стрессы становятся неотъемлемой частью жизни. Поэтому многие ищут источники поддержки и предвидения будущего, чтобы подготовиться к возможным трудностям.

Карты Таро могут обеспечить уникальное понимание будущих событий и дать полезные советы. Поэтому, чтобы помочь вам подготовиться к неделе вызовов, астрологи и тарологи поделились гороскопом для всех знаков.

Овен

Карта: 5 Мечей

Пятерка Мечей предполагает потенциальный конфликт и потрясение, поэтому старайтесь избегать участия в проблемах других людей, особенно если это может отравить вашу собственную энергию. Будьте осторожны с тем, кому вы доверяете, поскольку другие могут руководствоваться своими интересами. Если кажется, что кто-то уклоняется от последствий своих поступков, воздержитесь от желания отомстить ему. Карма позаботится об этом.

Телец

Карта: Справедливость

На этой неделе у вас есть возможность восстановить справедливость. Если вами пренебрегли или оставили без поддержки, тот, кто вам что-то виноват, наконец-то может расплатиться. Если кто-нибудь воспользовался вами, он может столкнуться с последствиями. Будьте готовы сделать решительный и смелый шаг, чтобы расставить все точки над "i". Наслаждайтесь тем, что обидевшие вас наконец получат должное.

Близнецы

Карта: 6 Пентаклей

Шестерка Пентаклей символизирует доброту, щедрость и обмен подарками. На этой неделе вы можете почувствовать сильное желание проявить заботу о других. Это может быть заем денег, предложение финансовой помощи или поддержка своими действиями. Самые значимые подарки часто не имеют материальной ценности, но приносят радость и помощь.

Рак

Карта: Луна

На этой неделе ваши глубочайшие ужасы и главные мотивы могут выйти на поверхность. Вместо того чтобы избегать самоанализа, примите его. Вы эмоциональный и интуитивный знак благодаря тому, что вами управляет Луна. Неопределенность может усилить вашу тревогу. Успокойтесь, поразмышляйте, пишите в дневнике или доверьтесь верному другу. В скором времени вы поймете, что именно вас беспокоит.

Лев

Карта: Рыцарь Мечей

На этой неделе вы почувствуете свою внутреннюю силу. Вы можете успешно осуществить сложный план или вовремя ответить тому, кто не прав. Вы становитесь более целеустремленными, что пробуждаете у вас скрытые амбиции. Это новое вдохновение побуждает вас добиться еще больших высот. Помните, что неудачи являются естественной частью успеха.

Дева

Карта: Верховная Жрица

Ваше психическое осознание достигает нового уровня. Верховная Жрица указывает на активацию вашей внутренней мудрости. Не исключайте никаких внутренних предчувствий, которые у вас могут возникнуть, поскольку вы получаете эти идеи от своего подсознания. Если что-либо в вашей жизни вас не устраивает, доверяйте своей интуиции. Вы уже знаете, что вам нужно делать.

Весы

Карта: 4 Жезлов

На этой неделе у вас много поводов для празднования, даже если это лишь небольшое достижение. Отмечая свои успехи, вы мотивируете себя еще большими успехами. Не ждите выполнения конечной цели, чтобы признать свои победы. Помните, что важно ценить каждый шаг на пути к счастью.

Скорпион

Карта: 4 Пентаклей

На этой неделе ваш страх быть брошенным может вспыхнуть. Вы будете чувствовать, что ваши возможности ограничены, и это заставит вас еще крепче придираться за то, что вы боитесь потерять. Чрезмерные ограничения могут подорвать вашу уверенность. Важно признавать свои границы, но также открыть новые возможности.

Стрелец

Карта: 6 Жезлов

На этой неделе вы добьетесь важной цели. 6 Жезлов символизирует победу и признание. Ваши усилия приносят плоды и вы получаете заслуженную похвалу. Возможно, вас отметит руководитель на работе или вы добьетесь успеха в личных целях. Примите это с гордостью и наслаждайтесь своими победами.

Козерог

Карта: 2 Мечей

Вам тяжело принять решение. 2 Мечей символизирует нерешительность. Возможно, вы настолько неуверены, что избегали решения проблемы. Важно помнить, что игнорирование проблем не приведет к их исчезновению. Вместо того чтобы бояться сделать неправильный выбор, подумайте о последствиях бездействия. Она может привести к еще большим проблемам.

Водолей

Карта: 8 Кубков

На этой неделе вам следует отойти от вещей, которые идут не так, как вы надеялись. Вы сделали все, что могли, и теперь пора отступить. Уход может быть тяжелым, но пребывание в безвыходной ситуации помешает вашему развитию. Подумайте, стоит ли тратить больше времени на ситуацию, не приносящую результатов.

Рыбы

Карта: Рыцарь Пентаклей

На этой неделе вам следует взглянуть на свои цели с более практической точки зрения. Фантазирование о достижениях не приведет к успеху. Составьте план, разработайте стратегию и будьте дисциплинированными в своих действиях. У вас есть сила добиться своих желаний, но для этого нужна практическая работа.

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