Неделя будет очень напряженной: что обещают каждому знаку карты Таро

Впереди нас ждет эмоционально и энергетически насыщенная неделя, полная вызовов и возможностей. Карты Таро дают нам подсказки о том, как лучше использовать этот непростой, но потенциально плодотворный период.

Астрологи подготовили гороскоп Таро для всех знаков зодиака. Читайте дальше, чтобы знать, как подготовиться к испытаниям вселенной.

Овен

Колесница

На вашей стороне решительность и сила воли, дающие вам силу достичь всего, что вы задумали. Помните это, когда встретитесь с препятствиями на своем пути. Не подстраивайтесь под комфорт других людей. Если вы продолжите работать, то добьетесь именно того, о чем мечтали.

Телец

3 Чаши

Три Чашки – это карта праздника, общества и творческого сотрудничества. Она поощряет вас проводить время с людьми, которые вдохновляют и ценят вас такими, какие вы на самом деле. Возможно, вы познакомитесь с группой людей, которые покажут вам совершенно новый образ жизни.

Близнецы

10 Пентаклей

Вы упорно трудились и правильно разыгрывали свои карты. Поэтому если вам чуть-чуть повезет, то неожиданная прибыль может оказаться прямо у вас в руках.

Рак

Страница Мечей

На этой неделе ваше любопытство достигает пика. Вы можете узнать что-нибудь новое, что поразит вас, побуждая вас исследовать тему еще глубже. Вы значительно улучшите свой интеллект и докажете, что способны справиться с самыми сложными задачами. Не бойтесь делиться своими мыслями и задавать вопросы.

Лев

7 Жезлов

7 Жезлов означает, что впереди вас ждут вызовы, а конфликты неизбежны. Однако вместо того, чтобы убегать от своих проблем и трястись от страха, вы найдете в себе мужество и силу, чтобы со всем справиться.

Дева

Королева Жезлов

Королева Жезлов освещает комнату уверенностью и харизмой. На этой неделе вы узнаете ту сторону себя, которая любит проявляться и привлекать внимание. Будьте открыты к новым знакомствам и смелыми в общении.

Весы

6 Мечей

Не бойтесь просить о помощи. Прямо сейчас вы можете пережить тяжелые перемены. Возможно, вы готовитесь к новой главе своей жизни. Дайте себе время, чтобы проанализировать прошлое и чему-то научиться и помните, что вам не нужно проходить через все наедине.

Скорпион

6 Жезлов

На этой неделе у вас будет множество маленьких побед, которые можно отпраздновать. Это не означает, что вы достигли финишной прямой или претворяете свою мощную мечту в жизнь. Но вы наконец-то увидите результаты всех своих усилий. Это усугубит вашу уверенность в выбранном пути и укрепит вашу устойчивость.

Стрелец

7 Мечей

На этой неделе вы можете столкнуться с довольно сложными проблемами, но вместо того чтобы делать поспешные выводы и позволять эмоциям управлять вами, хорошо подумайте. Будьте стратегическими, а не агрессивными и сдержанными, а не дерзкими. Всегда будьте на шаг впереди своих врагов и не давайте им увидеть свои уязвимые места.

Козерог

8 Пентаклей

Вместо того чтобы брать на себя множество ответственности, расставьте приоритеты и определите, что для вас самое важное. Восьмерка Пентаклей призывает вас стать мастером по своему делу, а если вы будете отвлекаться на необязательные задачи, то не сможете добиться прогресса.

Водолей

Император

Водолеям следует проявлять лидерство во всех своих начинаниях. Пора показывать пример, имейте веру, что у вас действительно есть знания, которыми стоит поделиться с людьми. Управляйте своей властью, авторитетом и силой, но не забывайте слушать своих последователей.

Рыбы

10 Жезлов

На этой неделе вы можете чувствовать себя перегруженными, словно взяли на себя больше, чем вы способны сделать. Вам следует чувствовать, когда нужно экономить энергию, потому что это так же важно, как и ее тратить. Вы эмпатический человек, который всегда хочет помочь другим, но помните, что нельзя лить что-то из пустой чаши.

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