Неделя перемен и возможностей: гороскоп Таро для всех знаков зодиака до 9 июня

Начинается напряженная неделя, когда Меркурий переходит в Близнецы, в этом же созвездии восходит молодая Луна и Марс находится в Тельце. Множество сдвигов, перемен, новых возможностей и перераспределения горизонтов лежат перед нами.

Что это значит для всех знаков зодиака, помогут определить карты Таро. Они рекомендуют быть смелыми, уверенными в себе, инициативными, прогрессивными и изобретательными. Более подробный прогноз для своего знака читайте дальше.

Овен: Верховная Жрица

От природы вы очень целеустремленный человек, всегда находящийся в движении. Но на этой неделе вам рекомендуется замедлиться. Всю неделю Верховная Жрица ходит рядом с вами, ожидая вашего внимания. Она имеет для вас удивительные идеи, которыми может поделиться. Эти идеи приведут вас к вашей цели, но вам нужно сосредоточиться на своем внутреннем мире, чтобы услышать ее голос. Медитируйте, мечтайте, гуляйте в одиночестве или занимайтесь йогой, записывайте странные мысли, размышляйте – вас ждет ценная информация.

Телец: Королева Жезлов

На этой неделе Марс переходит в ваш знак, принося с собой пламенный взрыв страсти и амбиций. В вашем сознании возникает новая цель, и ваше сердце начинает биться быстрее, когда вы думаете о потенциале и возможностях. Ваша карта дарит вам свою энергию, жизненную силу, уверенность в себе и энтузиазм. Это сигнал о том, что пора выбрать новый курс и приступить к большой миссии. Это ваш квест, и вы пройдете его, если будете преданы своим истинным желаниям. Поставьте себя во главу угла и преследуйте только свою цель.

Близнецы: Двойка Монет

Сейчас идет ваш астрологический сезон, и Меркурий (ваша правящая планета) находится в вашем знаке. Все козыри у вас на руках. Неделя будет полной радости и приключений, пора говорить "да" всему, что встречается на вашем пути. От природы вы любите выполнять несколько задач сразу и переносить идеи из одного проекта в другой, чтобы получить действительно инновационный результат. Участвуйте в большом количестве активностей и проектов, смешивайте все это вместе, чтобы изобрести свою собственную алхимию. Для вас это действительно волшебная неделя. Сделайте невозможное возможным.

Рак: Король Жезлов

На этой неделе ключевую роль для вас будет играть какой-то вдохновляющий человек старшего возраста. Это может быть кто-то из вашего окружения или даже кто-то, о ком вы просто читали. Найдите такую личность, которой вы даже немного завидуете, которая сделала то, о чем вы мечтаете, кто подходит к жизни так, как вам хотелось бы. Учитесь у этого человека. Слушайте его историю, задавайте вопросы, читайте о нем, погружайтесь в его личность. Так вы сможете перейти к важным, ценным жизненным урокам и мудрости. Этот человек станет вашим наставником.

Лев: Мир

Для вас нет никаких ограничений. Конечно, вы и так это знали, потому что вы прирожденный лидер и предприимчивый человек. Но именно сейчас Мир хочет, чтобы вы проявляли себя максимально. Завершите дела, которые не удавалось, и отпразднуйте это. Дайте людям понять, что вы победитель, и поднимите тост за тех, кто помог вам. А потом присмотритесь себе вершину, на которую нужно будет подняться следующей. Мир показывает, что вы можете идти дальше и быстрее, чем вы думаете, поэтому стремитесь к высоким целям и думайте масштабно.

Дева: Пятерка Жезлов

Эта неделя у вас посвящена ремонту. Вам действительно нравится исправлять вещи и заставлять их снова работать как следует. Поэтому сосредоточьтесь на том, где, как вы знаете, есть некоторые проблемы. Присмотритесь к ним повнимательнее. Вы можете увидеть способ устранения всех неполадок. Достигните первопричины проблем и поработайте над ней. Снова ощутите, что все под контролем, а у вас есть все ответы. Это придаст силы и смелости.

Весы: Семерка Жезлов

Удача будет на вашей стороне. Семерка Жезлов, подталкивает вас прямо сейчас разыграть смелую комбинацию, поучаствовать в соревновании или лотерее, пойти на риск с высокой наградой, погрузиться в игру. Что бы в вашей жизни ни выглядело подобным образом, участвуйте. Вы более чем способны справиться с поставленной задачей. Если вы не видите рядом ничего подобного, придумайте это самостоятельно. Установите цель или задачу и создайте приз, который заставит вас сделать что-нибудь положительное и веселое.

Скорпион: Двойка Жезлов

Вы можете получить сейчас все, что пожелаете. Но вам потребуется сфокусированность. Есть риск того, что вы перегрузите себя, возьмете на себя слишком много и самонадеянно поверите, что справитесь со всем. И это может вас подвести. Не допускайте ошибки. Сядьте и подумайте, что действительно важно сейчас? Сделайте этот вопрос центром мира на этой неделе и сосредоточьтесь на нем на 100%. Вы будете поражены тем, чего можно добиться, отводя взгляд и избавляясь от всего лишнего.

Стрелец: Смерть

Вас ждут личные трансформации и процессы глубоких и долгосрочных изменений, которые начнутся на этой неделе. Смерть – не признак конца, а предвестник перемен. Перед вами появятся возможности, которые помогут вам избавиться от всего, что вам мешало. Вам начнут приходить интересные приглашения и предложения. Они позволят вам увидеть, какой образ жизни вы могли бы вести, если бы вы этого захотели. Делайте выбор. Будьте активны и прогрессивны. Выйдите из своих зон комфорта. Скажите "да" новым открытиям, и позвольте им привести вас к новым путям.

Козерог: Девятка Мечей

Используйте свою сеть контактов, чтобы решить некоторые проблемы, снизить определенные риски и укрепить свою уверенность. У вас есть склонность скрывать свои подлинные чувства, подавлять свои страхи, угнетать свои желания делиться или сотрудничать. Вы можете слишком долго оставаться в одиночестве. На этой неделе это будет ошибкой. Вам нужно объединяться с другими, просить помощи, находить союзников, заводить друзей и использовать людей, которые перед вами в долгу, чтобы они помогли вам. Это самый быстрый и лучший путь вперед.

Водолей: Королева Монет

Воспользуйтесь возможностью взять на себя ответственность в тех отраслях, в которых, по вашему мнению, вы знаете лучше всего, в которых вы должны иметь больший контроль и хотите продемонстрировать лидерство. Вы будете щедро вознаграждены, и такое движение вперед приведет вас к прорывам на пути карьеры, дома, богатства или, возможно, здоровья. Вы развиваетесь, меняетесь, видите, в чем вы сильны и где можете еще больше напрячь мышцы. Вы становитесь человеком, который отвечает на вопросы, а не тем, кто их только задает.

Рыбы: Королева Кубков

На этой неделе используйте все возможности, чтобы расслабиться. Позаботьтесь о своем физическом здоровье, будьте в мире с собой, наслаждайтесь хорошей компанией, хорошо питайтесь, заботьтесь о своем психическом благополучии и живите свою лучшую жизнь в равновесии и гармонии. Королева Кубков – это вы. Вы являетесь прирожденным эмпатом, и поэтому для вас жизненно важно создать безопасную и уютную среду, в которой можно жить, любить, работать и играть. Защищайте свое жизненное пространство, ставьте себя во главу угла, ищите магию вокруг себя и наслаждайтесь ею без спешки.

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