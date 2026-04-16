Апрель открыл нам целый ряд необычных небесных явлений, которые многих поразили.

Комета C/2026 A1 (MAPS)

Первое небесное явление – это появление кометы C/2026 A1 (MAPS) (по другому каталогу 6AC4721). 4 апреля 2026 года комета прошла точку перигелия (точку наибольшего сближения с Солнцем) в 17-20 по Киевскому времени) на расстоянии 160,2 тысяч километров от поверхности Солнца. Кометы, как считают астрологи, обычно предвещают большие изменения планетарного масштаба. Эта комета является обломком большой кометы 1106 года и предвещала войну в Европе в 1106 году. В 1106 году произошла война между Англией и Францией, в результате чего к Англии почти на сто лет присоединилась Нормандия. Астрономы ожидали, что комета C/2026 A1 (MAPS) взорвется, проходя точку перигелия. А астрологи предупредили, что взрыв кометы может инициировать эскалацию конфликтов на Ближнем Востоке. Поэтому весь мир внимательно следил за судьбой кометы. И, когда она появилась на звездном небе 5 апреля, многие люди облегченно вздохнули. Теперь события должны развиваться медленно. Комета была видна на небе до 10 апреля включительно (после восхода Солнца). Это интересно иллюстрирует кометную астрологию. Когда комета приближалась к перигелию, президент Соединенных Штатов собирался наносить большой военный удар по Ирану. Когда стало известно, что комета не взорвалась, удар отменили. Это еще раз нам доказывает, что события в небе и в человеческих обществах связаны теснее, чем кажется.

Пасхальная Комета и праздники

Эту комету назвали Пасхальной Кометой потому, что 5 апреля очень многие духовные учения Земли имеют большие праздники. Древнеславянская Пасха Даждьбога (это срединная точка между перигелием и афелием земной орбиты вокруг Солнца, окончательная победа Солнца над льдом), Пасха у католиков, Пасха у протестантов, Всемирный день чистой кармы, День Карма-йоги, День посадки деревьев, День божественного света "Цинмин"... и еще много локальных праздников. Кстати, существует древнее пророчество, что на всей планете начнутся позитивные изменения, как только праздники нескольких религий будут выпадать на один и тот же день.

События 18–19 апреля

Но это еще не все сюрпризы апреля. Интересные небесные события произойдут 18 и 19 апреля 2026 года.

Выравнивание планет

18 апреля произойдет малое выравнивание 4 планет (они выстроятся в линию - Меркурий, Марс, Сатурн, Нептун) перед восходом Солнца. Выравнивание продлится еще несколько дней. В эзотерике любое выравнивание планет является таким, которое инициирует хорошую работу энергетических центров человека. А также облегчает медитации. Поэтому в эти дни люди мысленно обращаются к высшим силам, чтобы быть услышанными.

Комета C/2025 R3 (PanSTARRS)

А 19 апреля комета C/2025 R3 (PanSTARRS) достигнет перигелия и также несколько дней будет ярко видна на звездном небе. Она приблизится к поверхности Солнца на расстояние 76,3 миллиона километров и должна успешно пройти перигелий невредимой. Но все же будет предвещать неожиданные изменения на нашей планете. Максимальное сближение этой кометы с Землей ожидается 26 апреля.

Соединение Луны со Стожарами

Кроме того, 19 апреля произойдет соединение Луны с созвездием Стожары (Луна пройдет по Стожарам). Луна символизирует душу человека и человечества. Стожары (иначе Плеяды, Картикейя, Семь Сестер) считаются мистическим созвездием, которое предоставляет волшебную энергию. То можем в течение ближайших двух месяцев сильный интерес людей к глубинным духовным знаниям.

Общее влияние до мая

Таким образом, мы до завершения мая будем под влиянием энергий, которые активируют три события: малое выравнивание четырех планет, комета Панстарр и соединение Луны со Стожарами.

Метеорный поток Лириды

22 апреля мы будем наблюдать пик метеорного потока Лириды (18 метеоров в час. Дни метеорных потоков всегда считались в народе хорошими днями для заговоров на хорошую торговлю и считались временем мечтаний.

Космическая точка 30 апреля

30 апреля многие духовные традиции мира снова будут отмечать силовую космическую точку – точку равновесия между весенним Равноденствием и Летним Солнцестоянием. У наших предков это была Красная Горка или Рахманская Пасха, у кельтов – Белтан. В этот день принято зажигать костры и делать обряды на плодородие Природы, потому что сельскохозяйственные работы начинаются в мае.