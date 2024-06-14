Непростая математическая головоломка с фруктами: только самые умные справятся за 12 секунд
Среди всех видов головоломок именно математические лучше способствуют улучшению концентрации и внимательности. Головоломки проверяют критическое мышление и навыки решения проблем. Эти задачи обладают потенциалом для повышения интеллекта и улучшения когнитивных навыков.
Поэтому предлагаем проверить смекалку с помощью интересной задачи. Попытайтесь решить непростое уравнение.
Головоломки способствуют улучшению работы мозга. Регулярные интеллектуальные тренировки будут полезны даже в долгосрочной перспективе. Исследования показали, что мозговые тренировки снижают риск возникновения деменции.
В целом задача головоломок в основном предполагает поиск скрытого объекта, обнаружение ошибки на изображении или определение числовой последовательности.
На приведенном выше изображении представлена математическая головоломка. Задача состоит в том, чтобы найти значение последнего примера в течение 12 секунд.
Эта головоломка проверит навыки аналитического и логического мышления.
Решение
На рисунке мы видим, что три яблока, умноженные друг на друга, дают 27. Следовательно, стоимость одного яблока равна х.
Х в кубе = 27
Яблоко = 3
Дальше по аналогии все просто.
Манго в кубе = 24/3
Манго в кубе = 8
Манго = 2.
Следующий шаг:
Яблоко х Манго х Апельсин х Апельсин = 96
3 х 2 х Апельсин х Апельсин = 96
Апельсин в квадрате = 16
Апельсин = 4
Добавив значение к конечному уравнению, мы получим
Апельсин + Яблоко х Манго
4+3 х 2 = 10.
Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:
- рискните сломать сложный код и определить, какой цифры не хватает в последовательности;
- или решите математическую головоломку всего за 15 секунд:
- или поищите орла среди деревьев на фото природы.
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