Непростая математическая головоломка с фруктами: только самые умные справятся за 12 секунд

Среди всех видов головоломок именно математические лучше способствуют улучшению концентрации и внимательности. Головоломки проверяют критическое мышление и навыки решения проблем. Эти задачи обладают потенциалом для повышения интеллекта и улучшения когнитивных навыков.

Поэтому предлагаем проверить смекалку с помощью интересной задачи. Попытайтесь решить непростое уравнение.

Головоломки способствуют улучшению работы мозга. Регулярные интеллектуальные тренировки будут полезны даже в долгосрочной перспективе. Исследования показали, что мозговые тренировки снижают риск возникновения деменции.

В целом задача головоломок в основном предполагает поиск скрытого объекта, обнаружение ошибки на изображении или определение числовой последовательности.

На приведенном выше изображении представлена ​​математическая головоломка. Задача состоит в том, чтобы найти значение последнего примера в течение 12 секунд.

Эта головоломка проверит навыки аналитического и логического мышления.

Решение

На рисунке мы видим, что три яблока, умноженные друг на друга, дают 27. Следовательно, стоимость одного яблока равна х.

Х в кубе = 27

Яблоко = 3

Дальше по аналогии все просто.

Манго в кубе = 24/3

Манго в кубе = 8

Манго = 2.

Следующий шаг:

Яблоко х Манго х Апельсин х Апельсин = 96

3 х 2 х Апельсин х Апельсин = 96

Апельсин в квадрате = 16

Апельсин = 4

Добавив значение к конечному уравнению, мы получим

Апельсин + Яблоко х Манго

4+3 х 2 = 10.

Если вам понравилась эта головоломка, OBOZ.UA предлагает испытать мозг и следующими задачами:

рискните сломать сложный код и определить, какой цифры не хватает в последовательности;

или решите математическую головоломку всего за 15 секунд:

или поищите орла среди деревьев на фото природы.

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