Невероятная удача или испытания: гороскоп Таро на сентябрь для всех знаков

Астрологи используют карты Таро, чтобы конкретизировать прогнозы. Колода из 78 карт дает универсальные подсказки, которые помогут найти правильный ответ в непростых ситуациях.

В сентябре некоторым знакам придется столкнуться с важными событиями. Согласно прогнозу, Овнов ждет месяц неожиданных новостей, Близнецы станут на путь личностной трансформации.

Овен

Карта Таро: Десятка пентаклей

Сентябрь принесет вам невероятную удачу, особенно в делах любви. С Десяткой пентаклей ждите радости и финансовой стабильности. Вы даже можете получить неожиданное вознаграждение за свой тяжелый труд. Семья станет источником счастья. Вероятны также новости о пополнении в семье.

Телец

Карта Таро: Туз жезлов

Туз жезлов говорит, что пора быть сильным, уверенным и полным энергии. Направьте этот невероятный порыв на объекты и отношения, которые действительно важны для вас. Помните о том, куда вы направляете свою силу – мудрый выбор приведет к огромному успеху.

Близнецы

Карта Таро: Туз пентаклей

Сентябрь должен быть месяцем глубинных трансформаций, покоя и медитаций. Ваш упорный труд окупится, влияя как на долгосрочные цели, так и на краткосрочные действия. Однако результаты будут зависеть от энергии, которую вы вложите, поэтому важно управлять своими ожиданиями. Медитация и заземление в этом месяце поможет вам оставаться терпеливым и сосредоточенным.

Рак

Карта Таро: Туз жезлов

Сентябрь будет месяцем любви и счастья. С Тузом жезлов, как руководящей картой месяца, вы получите новые обязательства – в любви, работе или личных начинаниях. Решения, принятые голосом сердца, приведут к светлому будущему. Помните, что нужно уравновешивать этот внешний фокус с заботой о себе.

Лев

Карта Таро: Двойка пентаклов

Эта карта Таро напоминает вам, что, несмотря на то, что на вашем пути могут возникнуть большие испытания, вы умеете приспособиться к изменяющимся событиям и быстро справиться с проблемами. Ваша стойкость превратит препятствия в возможности, показывая всем, что ничто не может сорвать ваши планы. Пусть терпение и сила управляют вами, когда вы двигаетесь вперед.

Дева

Карта Таро: Пятерка кубков

Эта карта Таро призывает вас остерегаться красных флагов, особенно в вашем ближайшем окружении. Токсичные отношения могли вызывать сомнения в себе, но, доверившись истине, вы найдете защиту и любовь, которые нужны вашей душе. Исцеление может занять время, но этот месяц поможет вам распознать свою внутреннюю силу, настроив вас на светлое будущее.

Весы

Карта Таро: Семерка кубков

Эта карта Таро поощряет вас оставаться открытыми к переменам. Этот месяц посвящен исследованию и росту во всех сферах – любви, бизнесе, деньгах и самореализации. Будьте внимательны к своим эмоциям – если они кажутся слишком сильными, ведение дневника может помочь раскрыть важные идеи вашего подсознания.

Скорпион

Карта Таро: Восьмерка пентаклов

Сообщение четкое: сосредоточьтесь на упорной работе, а все остальное станет на свои места. Ваши таланты будут признаны, и нужные возможности найдут вас. Не обращайте внимания на негатив других – доверяйте своему сердцу и живите согласно своим ценностям.

Стрелец

Карта Таро: Смерть

Эта карта говорит о переходах и трансформациях – когда заканчивается одна глава, начинается другая. Вас призывают отпустить негатив и освободить простор для нового роста, новых возможностей и увлекательных приключений.

Козерог

Карта Таро: Император

Карта Императора касается структуры, власти и понимания нашего места в системах и традициях. Важные осознания могут помочь вам принимать более обоснованные решения, особенно в профессиональных условиях, и избежать повторения ошибок.

Водолей

Карта Таро: Влюбленные

Эта карта Таро говорит о том, что этот месяц может привести к важным решениям. Доверяйте своей интуиции и делайте выбор, действительно отражающий ваши собственные ценности и стремления. Иногда для роста необходимо отказаться от того, что больше не служит вам, но крайне важно, чтобы эти решения исходили из вашей собственной воли, а не извне.

Рыбы

Карта Таро: Колесо удачи

Впереди – месяц перемен и возможностей. Внимательное восприятие взлетов и падений поможет вам оставаться уравновешенными и готовыми ко всему, что случится на вашем пути. Держите свои мечты и творческие пристрастия в центре внимания – они помогут вам преодолеть трудности.

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