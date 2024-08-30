Никаких морщин и сухости: как идеально нанести консилер
Консиллер поможет не только скрыть прыщи и пигментные пятна. При правильном использовании это косметическое средство может создать визуальный эффект лифтинга. Плотная плотная текстура уменьшает видимость пигментных пятен, прыщей и покраснений на коже.
Однако есть один нюанс – консиллер часто сушит кожу и начинает скатываться в мелкие морщинки под глазами. Эксперты рассказали, как наносить консилер, чтобы предотвратить сухость кожи.
Для чего нужен консилер
Консиллер незаменим в повседневном макияже.
Среди его основных функций:
- выравнивание тона лица;
- маскировка расширенных пор;
- тонирование проблемных мест – прыщей, пигментных пятен;
- уменьшение видимости морщин;
- маскировка гиперпигментации, сосудистой сеточки, покраснений.
Как наносить консилер
Чтобы подчеркнуть естественную красоту, сделать эффект лифтинга и предотвратить скатывание консилера в морщины, следует придерживаться определенной последовательности нанесения средства.
Лайфхак, ставший вирусным в соцсетях, предложила визажистка Моника Клиновичуте. Вместо того чтобы сначала нанести консилер, а затем закрепить его пудрой, она советует смешать оба средства, чтобы сократить двухэтапное нанесение.
Шаг 1
Сначала возьмите консиллер и масляную пудру. Окуньте палочку консилера в пудру.
Шаг 2
Нанесите смесь на область под глазами четырьмя мазками и растушуйте круговыми движениями с помощью кисти.
Шаг 3
Теперь достаточно хорошо растушевать средства – вы получите идеальный макияж.
Лучше выбрать консилер, который немного светлее вашего тона кожи. Нанесите средство на наружные уголки глаз, затем поднимите слегка вверх и потяните его к виску. Детальнее о том, как наносить консилер – читайте в материале.
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