Никаких морщин и сухости: как идеально нанести консилер

Консиллер поможет не только скрыть прыщи и пигментные пятна. При правильном использовании это косметическое средство может создать визуальный эффект лифтинга. Плотная плотная текстура уменьшает видимость пигментных пятен, прыщей и покраснений на коже.

Однако есть один нюанс – консиллер часто сушит кожу и начинает скатываться в мелкие морщинки под глазами. Эксперты рассказали, как наносить консилер, чтобы предотвратить сухость кожи.

Для чего нужен консилер

Консиллер незаменим в повседневном макияже.

Среди его основных функций:

выравнивание тона лица;

маскировка расширенных пор;

тонирование проблемных мест – прыщей, пигментных пятен;

уменьшение видимости морщин;

маскировка гиперпигментации, сосудистой сеточки, покраснений.

Как наносить консилер

Чтобы подчеркнуть естественную красоту, сделать эффект лифтинга и предотвратить скатывание консилера в морщины, следует придерживаться определенной последовательности нанесения средства.

Лайфхак, ставший вирусным в соцсетях, предложила визажистка Моника Клиновичуте. Вместо того чтобы сначала нанести консилер, а затем закрепить его пудрой, она советует смешать оба средства, чтобы сократить двухэтапное нанесение.

Шаг 1

Сначала возьмите консиллер и масляную пудру. Окуньте палочку консилера в пудру.

Шаг 2

Нанесите смесь на область под глазами четырьмя мазками и растушуйте круговыми движениями с помощью кисти.

Шаг 3

Теперь достаточно хорошо растушевать средства – вы получите идеальный макияж.

Лучше выбрать консилер, который немного светлее вашего тона кожи. Нанесите средство на наружные уголки глаз, затем поднимите слегка вверх и потяните его к виску. Детальнее о том, как наносить консилер – читайте в материале.

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