Новолуние, то есть первый лунный день в ноябре 2024 года начнется в дни чествования предков. По этой, а также другим причинам, этот день можно назвать уникальным.

С 29 октября по 5 ноября 2024 года во всех странах, исповедующих ведические духовные учения, отмечается праздник огней, Дивали. Его еще называют Фестиваль Огней. Смысл его очень прост. Природа, которая рождается весной, расцветает летом и увядает осенью, переходит в другие миры, чтобы снова вернуться весной. Врата между нашим миром и другими мирами открываются, что позволяет богам и предкам оказать помощь своим потомкам. Ради утверждения присутствия богов и предков зажигают множество мистических огней. Это и костер, и свечи, и светильники, и фонарики, и ароматические палочки… всевозможные разновидности огней.

Дивали всегда совпадает с Днем Силы Русалия, также в народе называют Ночью Мары и Ночью Велеса и обрядово отмечают с 31 октября на 1 ноября. Смысл славянских обрядов состоит в том же – чествование богов и предков, пока ворота между мирами открыты. И через несколько дней после 1 ноября. Да и буддийский праздник восхождения Будды с неба Тушита, хоть и рассчитывается по лунному календарю, но всегда отмечается у даты Русалии.

В эту же ночь с 31 октября по 1 ноября древние кельты имели праздник Саммайн (Самхейн). Значительный период истории кельтов в этот день встречали Новый Год. Еще одно название праздника – Гельвин (Хельвин, или Хэллоуин). Это название происходит от имени скандинавской богини загробного мира Хель, мир которой в эту ночь напрямую взаимодействовал с нашим.

Какую бы давнюю культуру мы ни взяли – духовные традиции индейцев Южной и Северной Америки, Африки, Азии – в каждую ночь с 31 октября на 1 ноября считается ночью Силы.

Что делали в древности в эту ночь?

Взаимодействовали с реками. Реки считались такими природными объектами, которые проходят через все три мира (мир богов, мир людей и предков). Поэтому если положить подарки предкам в воды рек, то река доставит подарки в мир предков.

Древние славяне клали в воду рек для предков тыквы. Если не было тыквы, то другие фрукты. Представители ведических культур Азии клали в реки фрукты. Так же поступают и представители стран, где распространен буддизм. А кельты вынимали середину тыквы и готовили из нее кашу. А в саму тыкву вкладывали горящую свечу, предварительно вырезав на кожуре рот и глаза. Эта тыква с светящимися глазами должна была выполнять функцию фонаря – освещать дорогу светлым духам предков, которые придут в гости к потомкам, и отпугивать разрушительных духов.

Таким образом, обряды, которые совершали (и совершают до сих пор) представители различных духовных учений в этот период, заключаются в таких действиях. Чествование предков, предоставление предкам подарков через воды рек, чествование богов и богинь, воспаление огней, приготовление и употребление блюд из тыквы. Также проводятся обряд ментального построения мостов между мирами.

Таким образом, новолуние, которое начнется 1 ноября, будет совпадать с днями чествования предков в разных духовных культурах мира.

Обряды на новолуние в народных верованиях

В новолуние практикуют обряды. Например, смотрят правым глазом на новолуние и говорят: "Тебе, новолуние, быть полным, а мне здоровым". Или: "Тебе быть полным, а мне богатым". Или: "тебе быть полным, а мне с невестой (невестой)". Левый глаз при этом должен быть закрыт, а слова произносят шепотом.

Действенность этих обрядов объясняют действием эгрегоров: за тысячи лет верований в то, что рост луны способствует здоровью, нраву и торговле образовал эгрегор, который и "подкармливает" реальный нрав в жизни.

Астрологические особенности новолуния 1 ноября 2024 года

Соединение узлов звездной карты с туманностями будет способствовать впадению людей в иллюзорные состояния. Поэтому нужно себя контролировать, не разрешать находиться в оторванном состоянии, пытаться наблюдать повседневную реальность.

Сочетание новолуния с такими аспектами, как Сириус на куспиде второго дома звездной карты, Веги на куспиде восьмого дома, Стожаров на куспиде двенадцатого дома, и, самое главное – звезды Бетельгейзе на асценденте, означает большие возможности для начала нового дела, нового проекта, принятия решения и его скорейшего воплощения.

Сириус, Бетельгейзе, Стожары и Вега считаются магическими звездами, поэтому можно ожидать неожиданных и мистических событий и в Украине, и в мире.

Новолуние 1 ноября и кометы

Вокруг новолуния складывается и интересная ситуация с кометами.

Комету C2023-A3-Atlas уже не сможем увидеть невооруженным глазом – только в телескоп. Она удаляется. Тезка этой кометы C2024-S1-ATLAS, которую ожидали увидеть невооруженным глазом уже 31 октября и 1 ноября, взорвалась в точке перигелия. Что может вызвать неожиданные события в мире. Но вместо кометы C2024-S1-ATLAS учёные начали наблюдать другую комету. А именно: К Земле приближается комета C/2024 G3 (ATLAS), которую мы увидим невооруженным глазом в январе 2025 года. Такое количество комет (видимые невооруженным глазом с поверхности Земли) за последнее десятилетие в древние века наблюдали на протяжении целых веков.

Нумерология новолуния 1 ноября

Числа даты начала первого лунного дня – 1.11.2024 включает в себя три единицы – 111. Числом 1 нумерологи всегда обозначали Абсолют, первоначальный импульс создания вселенных. Присутствие Абсолюта в трех мирах 111. Троица. Это считается хорошим знаком.

Поэтому если 1.11 в 11:11 загадать желание, то оно должно воплотиться. Еще потому, что 11-11 1.11 сумма чисел равна 7. 7 – число божественной тайны.

Но еще интереснее будет в дату 11.11.2024. Ибо в 11-11 11.11 сумма всех единиц будет равна 8. А сумма цифр обозначения года 2024 также 8. Не забудьте загадать желание.