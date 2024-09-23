Новые предложения или приятные встречи: гороскоп на 23 сентября для всех знаков зодиака

Овнам поступят интересные предложения, но стоит выбрать самое интересное. Девы встретятся с друзьями или отправятся на свидание.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 23 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Сегодня внимательно рассмотрите все предложения, которые к вам поступают. На первый взгляд, некоторые из них могут показаться не очень перспективными или даже странными. Но возможно, среди них есть и перспективные. Так что проведите день, занимаясь анализом и планированием. Возможно, стоит записать все плюсы и минусы каждого предложения, чтобы лучше понять их потенциал.

Телец

Не перегружайте себя сегодня. Даже если вам придется работать, запланируйте что-то спокойное и расслабленное. Лучше всего взять выходной или отгул, чтобы восстановить силы. Проведите время за чтением любимой книги или просмотром фильма, который давно хотели посмотреть.

Близнецы

Займитесь вопросами образования, освоения новых технологий или выбором учебных программ или курсов повышения квалификации. Это поможет вам двигаться вперед. Посетите семинар или вебинар, который вас интересует. Возможно, стоит записаться на онлайн-курс, который давно привлекал ваше внимание.

Рак

Сегодня ваши планы могут измениться. Вы с радостью бросите старые и надоевшие задачи и начнете заниматься чем-то новым и необычным, что вам больше по душе. Словом, попробуете новое хобби или займетесь творчеством. Также можно провести время с друзьями, обсуждая новые идеи и планы на будущее.

Лев

Вы пытаетесь успеть на последний вагон и срочно попасть куда-то. Возможно, это учеба или участие в новом проекте, о котором вы внезапно узнали. Не сдавайтесь, даже если кажется, что не успеваете. Возможно, стоит обратиться за помощью к друзьям или коллегам, чтобы успеть все сделать вовремя.

Дева

Сегодня вам могут неожиданно предложить провести время вместе, пригласить на свидание или хотя бы на кофе. Последствия этой встречи могут быть непредсказуемыми – от новой работы до интересных проектов или оживления личной жизни. Не отказывайтесь от таких предложений, ведь они могут принести много положительных изменений.

Весы

Кто-то может попытаться вас использовать, искусно манипулируя. Это будет неприятный опыт, ведь все будет сделано настолько хитро, что у вас останется неприятный осадок. Будьте осторожны. Возможно, стоит провести время в одиночестве, чтобы собраться с мыслями и восстановить внутреннюю гармонию.

Скорпион

Конфликты, которые длились долгое время, сегодня могут внезапно разрешиться. Это может произойти через неожиданное извинение и примирение или окончательный разрыв, что принесет облегчение обеим сторонам. Проанализируйте свои отношения и определите, что для вас действительно важно и кто для вас действительно важен.

Стрелец

Работа сегодня может не идти так, как хотелось бы. Вы не настроены работать, а ваши коллеги и партнеры находятся в расслабленном состоянии, пытаясь использовать последние теплые дни для отдыха. Так что и вы последуйте их примеру и проведите день, занимаясь тем, что приносит вам удовольствие.

Козерог

Хотя вы долгое время сопротивлялись прогрессу, сегодня вы поймете, что нужно научиться использовать современные технологии. Возможно, стоит записаться на курсы или вебинары, чтобы получить новые знания. Это облегчит вашу жизнь и откроет новые возможности.

Водолей

Возьмите сегодня свою жизнь под максимальный контроль. Не позволяйте никому управлять вашим временем и усилиями. Соглашайтесь только на те занятия и проекты, которые выгодны вам, и не поддавайтесь на уговоры или манипуляции. Возможно, стоит составить список задач и целей, которые вы хотите достичь.

Рыбы

Вы уже планируете свои будущие шаги на осень и зиму. Нужно смириться с тем, что лето завершилось, и начинаются холода. Возможно, стоит обновить гардероб или подготовить дом к зиме, сделать какие-то запасы продуктов или энергоносителей.

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