Новые высоты или отдых: гороскоп до 8 сентября для всех знаков зодиака

Овны покорят новые высоты в профессиональной сфере. Скорпионы смогут отдохнуть.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 8 сентября. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Эта неделя обещает быть чрезвычайно продуктивной. Вы сможете выполнить огромное количество задач, которые могли бы занять целый месяц. Каждый день вы будете достигать новых высот, выполняя задачи с легкостью и без усталости.

Телец

Вы будете окружены близкими по крови и духу людьми, с которыми можете быть самими собой и наслаждаться тем, что вас понимают с полувзгляда. Вместе с ними вы будете создавать что-то очень мощное и прекрасное. Возможно, это будет совместный проект или просто время, проведенное вместе, укрепит ваши отношения.

Близнецы

Начало сентября у вас ассоциируется с обучением и саморазвитием. Возможно, вы решите изучать что-то новое или определите, каких знаний и умений вам еще не хватает для полного счастья и полной реализации и выберете себе место и объемы обучения, которые лучше всего соответствуют вашим потребностям.

Рак

На этой неделе кто-то влиятельный сделает вам хорошую рекламу и поможет в продвижении. Вы станете известными, что принесет новые возможности и перспективы, а также хорошие деньги. Однако не стоит надеяться исключительно на протекцию. Вам самим нужно активно действовать, чтобы воспользоваться этими возможностями.

Лев

На этой неделе вы вырветесь вперед и значительно опередите своих конкурентов. Скажем, победите в каком-то конкурсе или еще каким-то образом докажете свое право называться лучшими в своей сфере. Ваши усилия и настойчивость будут вознаграждены, и вы сможете достичь значительных успехов.

Дева

Новая жизнь вот-вот должна начаться, а пока у вас есть возможность собраться с силами и мыслями. Не тратьте время на сомнения и рефлексии. Лучше отдохните так, чтобы потом ни о чем не жалеть.

Весы

На этой неделе вы достигнете своих целей и получите то, что давно хотели. Причем, окажется, что не нужно было слишком уж стараться и выкладываться, стоило просто захотеть и высказать свои пожелания.

Скорпион

Если у вас есть такая возможность, выделите эту неделю для отдыха и восстановления сил. Эмоциональное напряжение никуда не исчезает и может перерасти в физическое состояние. Поэтому важно найти время для разгрузки и покоя. Устройте себе хотя бы несколько дней отдыха, чтобы снять стресс и восстановить энергию.

Стрелец

Хотя эта неделя и будет довольно напряженной, но в ваших силах превратить ее в гармоничное время. Стоит только записать в планы не только встречи и работу, но и приятные моменты, творческие эксперименты и свидания. Даже если это будут свидания с самими собой. Это поможет вам избежать выгорания и сохранить силы для будущих проектов.

Козерог

Проведите эту неделю в сосредоточенности и размышлениях. Вы осмысливаете философские моменты жизни и определяетесь с дальнейшим направлением. На это время лучше максимально уменьшить активность и контакты и заняться саморефлексией и планированием будущего.

Водолей

Эта неделя будет для вас несколько ностальгической. Возможно, вы вспомните, как сами проживали первые школьные годы, радовались новым тетрадям, книгам, знакомствам. А возможно, вы физически перенесетесь туда, где все напоминает о прошлом, посетите родные места.

Рыбы

Ваши знания нуждаются в обновлении и новых подходах. Вы уже не можете пользоваться тем, что было актуальным несколько десятилетий назад. Поэтому поищите новые подходы, информацию и наставников, которые бы вас научили чему-то новому.

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