Новые знакомства или много работы: гороскоп на 10-11 августа для всех знаков зодиака

Тельцы заведут новые знакомства и отлично проведут время. У Весов будет много работы.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на 10-11 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

В эти выходные вы сможете насладиться компанией близких людей и почувствовать настоящее тепло семейного очага. Вы сможете собрать всю семью вместе, вспомнить прошлое, помечтать о будущем и создать атмосферу настоящего домашнего уюта.

Телец

В вашу жизнь ворвутся новые знакомства, информация и предпочтения, которые принесут много новых впечатлений. Вы можете осваивать новые маршруты, читать новые книги и открывать для себя новые горизонты, что может стать началом новой жизни и стартом чего-то прогрессивного, что изменит ваше видение мира.

Близнецы

Вы можете почувствовать свою значимость и уверенность в будущем, поскольку к вам приходят большие суммы денег, и это для вас будет свидетельством вашей ценности для общества. Спокойно принимайте все, что приходит, и не сомневайтесь в том, что вы того стоите.

Рак

Вы чувствуете себя расслабленными и довольными жизнью, ведь все происходит так, как вы представляли. Вы не напрягаетесь, самую тяжелую работу кто-то делает за вас, а вы кайфуете. Словом, можно отдохнуть и насладиться всеми прелестями летних выходных.

Лев

Даже если у вас много неотложных дел, все же стоит дать себе немного времени на отдых, потому что сил у вас будет мало. Лучше отдохните несколько дней, восстановите силы и подготовьтесь к новым вызовам.

Дева

Вы сейчас будете главным действующим лицом, организатором и руководителем всех процессов, решая проблемы и заботясь об окружающих. Вы берете на себя всю ответственность, все заботы, проявляете свои лидерские качества и показываете все, на что вы способны.

Весы

Забыть о работе не удастся, вы будете вовсю трудиться – звонить, вести переговоры и договариваться, хоть и дома, но это займет все свободное время. Хоть и не отдохнете, но сможете показать свое профессиональное мастерство и достичь новых высот в карьере.

Скорпион

На горизонте появятся те, кто проявляет к вам интерес, или к кому вы начинаете испытывать симпатию, и это чувство будет взаимным. Романтическое настроение этих выходных останется надолго, вы можете насладиться романтическими моментами и почувствовать настоящую любовь.

Стрелец

Вы довольно быстро справитесь с домашними делами, которых накопилось немало. И освободите время для встреч с друзьями и своих увлечений, потому что когда еще выпадает возможность заняться своими любимыми хобби. Может, даже со своими друзьями.

Козерог

Велика вероятность, что ваши домашние решат вас привлечь к общественно-полезному труду, даже несмотря на то, что у вас будут совсем другие планы. Хорошо подумайте о том, стоит ли настаивать на своем и портить отношения с близкими людьми.

Водолей

В эти выходные вы можете открыть для себя новые места и получить новые впечатления, отправиться в путешествие, на экскурсию, к родственникам или друзьям в гости. Это позволит вам получить удовольствие, разнообразить жизнь и узнать что-то новое.

Рыбы

Пришло время для закупок и пополнения запасов. К примеру, вы можете подготовить место для нового урожая, освободить погреб от старой консервации, заняться консервацией, словом, подготовиться к зиме и обеспечить себя всем необходимым.

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