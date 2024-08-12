Новые знакомства или затишье: гороскоп на неделю до 18 августа для всех знаков зодиака

Козероги заведут новые знакомства, звезды сулят им большие перемены. У Весов будетт затишье в делах.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOBOZ составила гороскоп для всех знаков зодиака на неделю до 18 августа. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Ваша жизнь на этой неделе может в корне измениться, и вы окажетесь будто в совершенно другой реальности, которая может частично или даже полностью соответствовать вашим самым заветным желаниям, мечтам и планам. Изменения будут настолько значительными, что вы почувствуете себя совершенно новым человеком.

Телец

Сейчас вы чувствуете себя спокойно и расслабленно, поскольку все неотложные дела уже решены. Теперь вы можете двигаться согласно вашим планам и графику, не слишком напрягаясь, больше отдыхая и получая удовольствие от жизни.

Близнецы

Ваши дела идут вверх, особенно те, что касаются финансов и имущества. Вы наконец решаете свои старые проблемы и получаете невероятный заряд энергии, благодаря которому чувствуете себя счастливо и богато, что придаст вам уверенности в своих силах и возможностях.

Рак

На этой неделе вам нужно будет несколько сбавить обороты и поставить некоторые вопросы на паузу. Желательно самостоятельно выработать такой умеренный график, чтобы вы больше отдыхали, иначе кто-то или что-то все равно заставит вас приостановиться.

Лев

Эта неделя будет полна творчества и общения, встреч и контактов с положительными людьми, с которыми у вас могут нарисоваться дальнейшие перспективные проекты. Вы только начинаете первые шаги в этом новом направлении, и эти встречи могут стать началом чего-то большого и значимого в вашей жизни.

Дева

Эта неделя может стать для вас временем больших перемен и новых достижений. Увеличивается вероятность того, что вы пойдете на повышение или найдете новую работу с лучшими условиями. Это может означать получение новых обязанностей и возможностей, которые способны значительным образом обновить вашу жизнь и улучшить ваше финансовое состояние.

Весы

Наблюдается небольшое затишье в делах, и вы будете больше отдыхать, чем работать. Все процессы замедляются и даже некоторые приостанавливаются, но вы понимаете, что иначе и быть не могло. И эти паузы дают вам возможность восстановить силы и подготовиться к новым вызовам, которые вас ждут осенью.

Скорпион

Эта неделя будет отличаться высокими скоростями, как в прямом, так и в переносном смысле. Вы целыми днями будете находиться в путешествиях, поездках, командировках или в гостях, а еще будете чрезвычайно активны и продуктивны. Это может быть временем больших достижений и новых открытий, которые придадут вам энергии и вдохновения.

Стрелец

Неделя пройдет очень спокойно и размеренно, и у вас не будет оснований куда-то спешить. Вы наконец-то можете выдохнуть, не быть никому ничего должны и посвятить время собственным делам, а не решать чужие проблемы. Просто сосредоточьтесь на своих собственных потребностях и желаниях.

Козерог

Вы попадаете в новые места, которые вас заинтересуют и вдохновят на какие-то оригинальные идеи. Там же вас ждут знакомства, которые положат начало новым отношениям, новым идеям и новым проектам. Возможны большие открытия и новые возможности, которые изменят вашу жизнь к лучшему.

Водолей

Впереди намечаются важные события, и вам нужно будет к ним как следует подготовиться. Проведите предварительное исследование и планирование своих дальнейших действий. От того, насколько тщательно вы подготовитесь, будет зависеть ваш будущий успех.

Рыбы

Жизнь будет казаться довольно монотонной, хотя привычной и стабильной, без особых сюрпризов, как приятных, так и не очень. Деятельность приносит деньги и определенное удовольствие от того, что вы чувствуете себя на своем месте.

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