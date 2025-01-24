В конце января - начале февраля нас ждет целый ряд интересных событий, в частности, Новый год Змеи, День Силы и Праздник Огней.

Новый Год Зеленой Деревянной Змеи с 29 января по 10 февраля 2025 года.

Первая любопытная дата нас ожидает 29 января. В этот день миллионы людей в разных уголках нашей планеты встречают новый год по восточному лунному календарю. Дата нового года по восточному лунному календарю определяется просто: это второй новый месяц после ночи Зимнего Солнцестояния. По восточному лунному календарю последует 4722 год. Уже нумерологический анализ этих чисел дает нам возможность сделать проныра. Сумма цифр 4722 дает число 15. "15" это число кармы и судьбы, а карта 15 Таро имеет значение "непреодолимая сила природы". Кроме того, новый год наступает в дату 29 января и 29 месячный день. А число 29, как известно, это число Черной Луны, оно приносит экзамены судьбы. То есть, в 2025 году Китай и некоторые страны Азии ожидают экзамены судьбы из-за действия каких-то больших сил, в том числе и естественных, которые в корне могут изменить их векторы развития.

4722 это год Зеленой Деревянной Змеи. Для тех, кто следует восточным обычаям, рекомендуется выполнить 12 обрядов, которые должны привлечь характер в течение года.

В канун Нового Года по лунному календарю в доме выполняют ритуальную генеральную уборку. Старые и ненужные вещи можно отдать нуждающимся; Необходимо внести изменения в интерьер своего жилья. Можно купить небольшой столик или какой-нибудь шкаф; К Новому году в доме должна появиться фигурка Зеленой Змеи; Жилье нужно украсить еловыми ветвями, листьями экзотических растений или шишками; Деревянная Змея предпочитает зеленые и золотистые цвета, а все церемонии на Востоке сопровождаются красным цветом. Интерьер дома можно улучшить любимыми тонами символа Нового года, а подарки можно дарить в традиционной упаковке (красную бумагу с золотистыми надписями иероглифами); Четыре ножки новогоднего стола важно украсить четырьмя лентами, учитывая любимые цвета Зеленой Змеи; На праздничном столе обязательно должны быть конфеты, блюда из рыбы. На Востоке слово "рыба" и слово "счастье" записывают одним и тем же иероглифом.

Если вы хотите найти любовь в этом году – на столе должна быть фигурка в форме сердца. Если пара хочет завести ребенка – в интерьере также должна присутствовать новая детская игрушка;

Декор жилья должен быть красивым, но не чрезмерно Гости и хозяева могут во время праздничного ужина одевать рубашки оттенков зеленого; Количество блюд на новогоднем столе не ограничено, но должно присутствовать число "9", потому что Змея символизирует силу Матери-Земли, а ее полная сила проявляется через девятку; Желание нужно загадывать о себе; В новогоднюю ночь принято бить в гонг или звонить в колокольчик. Легенды говорят, что это позволяет отгонять злых духов.

По легенде, 12 животных пришли к Будде поздравить его с просветлением, и Будда назначил этих 12 животных Тотемами 12 лет. После этого цикл повторяется.

День Силы 1 февраля (Громница, Освящение Света, День Огней и Соллаль)

Что это за День Силы? Согласно календарю фактически всех духовных культур мира существует 8 точек в календаре, которые указывает 8-лучевая звезда, символизирующая проявление Высшего Духа во всех духовных учениях и религиях. Накладываясь на круг календаря, он создает 8 силовых точек. Отсчет начинается от первой силовой точки – зимнего солнцестояния, с 21 по 22 декабря. Следующая силовая точка – с 1 на 2 февраля, Громница. Так его называли древние славяне.

Большие духовные праздники фактически для всех учений и религий земли одинаковы. Могу привести пример. 1 февраля, кроме того, что последователи славянских волхвов будут отмечать Громницу, народы Европы, исповедующие кельтские традиции, а также последователи движения поклонения силам природы, известному в мире как Викка, будут отмечать этот праздник – праздник освещения света.

Праздник также отмечается народами Африки и Латинской Америки, у них он называется "Рождение Огня".

Почему это так называется? Потому что в день зимнего солнцестояния сила света на время исчезает. Перед солнцестоянием старый мир умирает, а после солнцестояния возникает новый чистый поток небесного света. Этот чистый поток сначала слабенький, а затем он начинает увеличиваться, увеличиваться, увеличиваться, и по состоянию на 1 февраля он достигает уже такой силы, что этот свет способен сам себя осветить, сам себя воспроизводить, проявлять в себе высшее божественное начало.

Почему этот день называется Громница? У древних славян было 2 главных божества, имевших воплощение в человеческом социуме. Первое божество – великий бог Велес. Он отвечал за плодородие земли, помогал крестьянам, способствовал получению большого урожая. Он также был покровителем купцов и жрецов, давая им тайные знания. Велеса можно отнести к зимним богам, к богам-покровителям Матери-Земли и всему земному – урожаю, тайнам бытия, торговле, расцвету человеческого социума.

Перун – бог молний и грома, аналог индийского Индры, отвечающий на молнии и грозы летом. А от гроз, конечно же, зависит накопление землей воды, а значит, и рост урожая. Перун был покровителем царской власти и воинов – то есть тех, кто структурировал социум и наводил в нем порядок.

Перун и Велес – как Инь и Ян, как земля и небо. Перун символизирует небо, Велес – землю. Эти полюса уравновешивают друг друга. Благодаря тому, что они уравновешены, вселенная развивается в гармонии и колесо жизни вращается.

Поэтому в зимний период очень много праздников, связанных с великим богом Велесом, в частности, и Громницей. Считается, что звезда Велеса – Арктур. Она начинает быть хорошо видна в северном полушарии с февраля. По сути, подготовка к наблюдению Арктура и вступлению Велеса во власть перед тем как заложить основы будущего урожая начинается 1 февраля. Поэтому в этот день почитали Велеса. Это с одной стороны.

Не считая того, конкретно 1 февраля начинается перелом к лету, другими словами сила света становится очень большой. Поэтому отдаленный грохот летних гроз и громов впервые можно услышать 1 февраля, в день Велеса. Это предсказатель будущего лета, предсказатель будущего благоприятного периода, предсказатель будущего урожая. Поэтому часто 1-2 февраля можно услышать отдаленный гром, возникающий якобы из ниоткуда.

По мнению религиоведов, бог Велес является полным аналогом индийского божества Шивы, повелителя земли и подземного мира, великого трансформатора вселенной.

Поэтому на 1 февраля совершается обряд, который называется Громовая Свеча.

Эта свеча должна быть изготовлена из белого материала. Это может быть воск, смешанный с разными компонентами, чтобы придать ему белый вид, или любой другой горючий материал. Белая свеча 1 февраля зажигается. Одно время она должна сама погореть, затем ее пламя гасят пальцами. После этого эта громовая свеча начинает обладать свойствами оберега. В доме, где лежит такая свеча, не могут произойти стихийные бедствия, скажем, пожар, обрушение стен, упадок обстановки и т.д. Кроме того, она способна оградить от любых стихийных бедствий в момент ее горения. Поэтому, если вдруг летом ожидается ураган, сильная гроза, ветер или даже такие явления, как землетрясения и другие стихийные бедствия, зажигают эту свечу. И пока она горит, ни хозяину, ни его семье, ни его постройкам, ни его домашним любимцам, ни его посевам ничего не угрожает. Стихия обойдет стороной. Эта свеча в течение целого года оберегает от удара стихий.

Те, кто исповедует виканские и кельтские традиции, в этот день также зажигают свечи. Это можно делать 1 февраля, 2 февраля и ночью между ними. Зажигают свечи, и пока свечи горят и свет сам себя освещает, можно просить у Вселенной выполнения своих желаний, решения своих проблем. Это сонастройка на гармонию со Вселенной.

Вообще считается, что на Громницу можно проводить любые обряды, которые только вы захотите. Желательно, чтобы все они были связаны со светом. Свеча, костер, вызов Небесного Огня, медитации на солнце и звезды. Есть еще одна важная особенность по праздникам, который отмечается 1 февраля. Мы знаем, что в странах Азии существует 2 календаря. Первый календарь всем известен – лунный. По лунному календарю 5 февраля 2019 г. наступит год Желтой Земляной Свиньи, о котором я уже рассказывал.

Дата лунного Нового года – плавающая. Она рассчитывается в зависимости от лунного календаря. Но одновременно в Азии существует солнечно-лунный календарь. Согласно этому календарю, многие даты фиксированы в соответствии с ритмами солнца. И Новый год по солнечно-лунному календарю каждый год имеет одну и ту же дату: 1 февраля. Он называется Соллаль.

У Соллаля принято просить Высшие силы об удачной семейной жизни. Мужчины, еще не нашедшие себе пару, которые хотят найти хорошую жену и создать семью, или девушки, которые хотят выйти замуж и также создать хорошую семью, 1 февраля перед восходом солнца срывают с дерева листок или берут травинку – у тех странах, где растет зелень А в странах, где в это время зелени нет, можно сорвать лист от домашнего растения. С этим листком или с этой травкой необходимо бежать к ближайшему колодцу и бросить его туда. Кто это успеет сделать на восходе солнца, у этого года будет удачно решен вопрос брачного союза. А если брачный союз уже есть и в нем есть проблемы, то после такого обряда отношения между супругами должны гармонизировать и достичь общих точек соприкосновения, когда все будут счастливы.

В этот день можно провести ритуал гармонизации со стихиями. Самый простой – такой: возвращаемся к востоку и произносим имя стихии воздуха – ОМ-ПАМ. К югу – стихии огонь – ОМ-РАМ. К западу – стихии вода – ОМ-ВАМ. И к северу – стихия земля – ОМ-ЛАМ. И потом снова к востоку – ОМ.

Проделав такую несложную операцию, мы получаем поддержку четырех стихий. Обычно этот ритуал проводится каждое утро в странах, исповедующих ведические традиции, чтобы день был удачным. Но если такой обряд совершить 1 или 2 февраля, то это удачное взаимодействие со стихиями можно перенести на целый год.

День богини Бригитты в Ирландии и Праздник Огней

Кельты, да и некоторые европейские этносы, празднуют 1 февраля день Богини Бригитты или Имболк. Бригитта это была триединая богиня древних народов, которая давала людям свет, здоровье и плодородие. Она давала людям молоко и заботилась о том, чтобы на столах постоянно появлялись разные блюда. Поэтому 1 февраля угощали гостей вкусными блюдами, основным напитком на столе было молоко. Бригитта – это не только древняя дохристианская богиня, но и святая в христианстве.

В странах Европы также будут проводить Праздник Огней. Обряды на Праздник Огней заключаются в том, что в лесу зажигаются костры, или свечи, или факелы.

Самый интересный обряд был у кельтских жрецов (друидов). Они сплетали из сухих ветвей сферы. В середине каждой сферы была закреплена свеча. Сферу подвешивали на ветку и зажигали. Жрецы смотрели на сияющие сферы, развешенные в лесу на ветвях, и медитировали, пытаясь соединиться с богами и пригласить божественный свет из других миров на землю.

В 2025 году будет уникальное соединение. Во время новогодних праздников по лунному календарю и Громнице наблюдается большое выравнивание планет в небе.

"Большое выравнивание" шести планет в небе (Венера, Сатурн, Нептун, Юпитер, Уран, Марс) началось 18 января 2025 года, достигло максимального значения 21 января, продлится почти до середины марта, а 28 февраля к этим шести прибавится еще и 7 планета. (Меркурий).

Некоторые называют это событие "парадом планет". Но с точки зрения астрономии это неверно. Парад планет – это когда все планеты солнечной системы выстроятся в одну линию по одну сторону от солнца. Такая ситуация произошла в ХХ веке, 10 марта 1982 года.

"Большое выравнивание" – это когда подавляющее большинство планет солнечной системы одновременно находится в узком секторе эклиптики.

Астрологические школы считают, что планеты в космосе играют ту же роль, что чакры у человека. Поэтому выстраивание планет в одну линию инициирует активацию чакр человека. Создается "чакровый мост" – энергетический мост, соединяющий наш мир с другими мирами. Так просьбы людей скорее доходят до Высших Сил, да и сами Высшие Силы могут оказать большее влияние на наш мир. Поэтому в период "большого выравнивания" все обряды и медитации "работают" гораздо эффективнее.

Звездная карта 1 февраля 2025 года

Звездная карта 1 февраля очень плохая. Разрушительных аспектов не будет. Но будут положительные аспекты, усиливающие эффективность обрядов. Это – "хорошие аспекты" созвездия Стожары и звезды Вега с элементами звездной карты и соединения созвездия Стожары с Юпитером. Юпитер символизирует сильных личностей, влияющих на мир и ангелов-хранителей. Так связь людей с их ангелами-хранителями должна усилиться.