Нужна особая забота: как ухаживать за розами в саду осенью

Осень – это период, когда природа постепенно переходит в состояние покоя и отдыха, готовя землю к зиме. Для садоводов в это время есть немало работы.

По меньшей мере, нужно подготовить уязвимые растения к холодам. О том, что именно следует сделать с розами, рассказало издание "Сам собі агроном".

Розы – одни из самых любимых садовых цветов. Если правильно за ними ухаживать в течение осеннего сезона, то они непременно переживут холода и будут радовать вас своей красотой в следующем году.

Обрезка и подготовка к зиме

Осенью, когда розы еще продолжают цвести до первых стабильных заморозков, важно не забывать об обрезке увядших цветов. Выпадение лепестков и пожелтевшие бутоны следует удалить до настоящего листа, чтобы стимулировать растение к концентрации ресурсов на качественных бутонах.

Однако семенные коробочки можно оставить, поскольку это поможет растениям подготовиться к завершению сезона и не выбрасывать новые бутоны.

Подкормка

Последняя подкормка роз должна быть произведена в конце лета или в начале осени. Для этого используются фосфорно-калийные удобрения, помогающие укрепить корневую систему и повысить морозостойкость растений.

Рассыпте примерно одну столовую ложку удобрения вокруг куста и легонько заверните в грунт разрыхлением.

Важно избегать удобрений, содержащих азот, поскольку они стимулируют рост новых побегов, которые могут не успеть созреть до холодов и замерзнуть, что впоследствии приведет к болезням.

Полив

Осенью полив роз нужно сократить, поскольку жара спала и влага в почве обычно достаточна даже при редких дождях. Частый полив может спровоцировать грибковые заболевания и ненужный рост побегов.

Профилактика грибковых заболеваний

В начале сентября важно провести опрыскивание роз против грибковых заболеваний, таких как мучнистая роса, ржавчина и черная пятнистость. Даже если листья выглядят здорово, профилактическая обработка необходима, ведь осенью риск болезней значительно повышается.

Борьба с вредителями

Поищите зеленые гусеницы, которые остались на растениях, и удалите их с помощью препаратов, таких как Лепидоцид. Если есть тля или трипсы, используйте средства широкого спектра. Важно сделать это до наступления зимних холодов, чтобы вредители не успели ослабить розы и не начали активно размножаться весной.

Расчистка цветника

Последний шаг осеннего ухода – это расчистка цветника от излишней зеленоватой массы. Это поможет улучшить проветривание и освещение кустов. В таких условиях растения менее подвержены болезням и лучше переносят зимние условия.

Удалите однолетники, которые могли закрывать розы, и следите, чтобы растения не зарастали сорняками.

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