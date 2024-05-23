Один из знаков в июне ждет большое счастье: кому принесет удачу Юпитер

Юпитер, планета расцвета и процветания всегда открывает путь к успеху. Астрологи говорят, что Юпитер находился в Близнецах с 11 июня 2012 по 25 июня 2013 года. А следующий транзит Юпитера в этом знаке продлится с 25 мая 2024 по 9 июня 2025 года.

Согласно прогнозу, именно Близнецам следует ждать нового этапа в жизни. Будут судьбоносные решения, перспективные предложения и прибыльные начинания.

Юпитер в астрологии

В астрологии Юпитер является планетой веры, позитива и надежд. Когда-то ее называли планетой "большого счастья", поскольку влияние ассоциируется со значительным процветанием.

Транзит Юпитера приносит развитие – как материальное, так и духовное. Эта планета также ассоциируется с помощью, милосердием и сотрудничеством. Появляясь в гороскопе, Юпитер всегда дает обильные урожаи.

Сезон Юпитера в Близнецах

Близнецы – воздушный знак. Люди, родившиеся под этим созвездием легкие в общении, дружелюбны и обладают хорошим чувством юмора. Однако основной особенностью этого знака является изменчивость. У Близнецов часто меняется настроение, они готовы отступиться от своих взглядов, и в отношениях они всегда стремятся к новизне.

Юпитер принесет Близнецам мужество, готовность действовать и желание обучаться, расширять горизонты. После 25 мая Близнецы станут менее привязанными к своим ценностям, чем обычно.

Знак Близнецов характеризуется любознательностью, неоднозначностью, двойственностью и адаптацией. Это очень социальный и общительный знак. Юпитер в Близнецах усилит коммуникацию, привнося новые знакомства и социальные проекты. Поэтому впереди у Близнецов – эпоха успеха, радостей и процветания.

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