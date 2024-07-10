Одна цифра в году рождения может принести богатство: мнение нумерологов
Нумерология устанавливает четкую взаимосвязь между датой рождения и влиянием энергии цифр на судьбу. Приверженцы теории чисел отмечают, что одна конкретная цифра в году рождения может принести богатство и финансовое состояние.
Нумелороги говорят, что денежный поток для людей, в году рождения которых есть восьмерка – абсолютно гарантирован. Этим счастливчикам везет буквально во всем – это настоящие любимцы судьбы, которые всегда получат желаемое.
Счастливое число в нумерологии
Нумерология предполагает, что как материальный, так и духовный миры можно описать с помощью содержащейся в числах энергии. Числа способны раскрыть будущее и влиять на судьбу человека.
Люди, которые доверяют магии чисел, верят, что правильные числа могут принести им счастье и успех в жизни и раскрыть потенциал.
Как выяснилось, источником знаний является дата рождения. Цифры определяют карму, а вместе с тем много говорят о том, родились ли под счастливой звездой.
Тем, у кого есть число 8 в году рождения, очень повезло. В этом году они могут быть уверены в своих активах и наслаждаться поступлением денег. Что немаловажно, им не придется над этим особо стараться.
Число 8 в нумерологии привлекает богатство. Форма напоминает символ бесконечности, в то же время предвещает быстрое и легкое обогащение.
Для людей, имеющих восьмерку в году рождения, настало удачное время для планирования новых инвестиций, дальних путешествий или приобретения дома или квартиры. Также не стоит опасаться карьерных перемен. В конце концов все приведет к существенному пополнению кошельков и банковских счетов.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как нумерологи объясняют теорию счастливых чисел.
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