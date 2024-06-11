Оптическая иллюзия: то, что вы заметите первым, расскажет о главном страхе

Наше восприятие мира не всегда объективно. Оно формируется под влиянием многих факторов, включая опыт и генетические особенности.

Оптические иллюзии широко используются не только для развлечения, потому что они также могут многое рассказать о вашем внутреннем мире. Например, тест от Times Now может разоблачить ваши скрытые страхи.

Посмотрите на картинку и запомните, что вы увидели первым.

Личностные тесты с оптическими иллюзиями используют то, как взаимодействуют человеческие когнитивные навыки и визуальное восприятие.

Общеизвестно, что на то, как мы видим этот мир, влияет доминантное полушарие мозга. Поэтому то, какой элемент на изображении вы увидите первым может рассказать больше о ваших особенностях.

Крыса

Если первое, что вы увидели на изображении – это крыса, это значит, что вы боитесь полагаться на других. Вы ответственный человек и вам проще сделать все самостоятельно, чем просить о помощи или признавать, что вам сложно.

Также вы хотите быть независимыми и самодостаточными. Контроль над вашей жизнью должен быть полностью в ваших руках. Критика, жалость или насмешки могут подорвать вашу самоуверенность, поэтому вы пытаетесь избежать их любой ценой.

Профиль человека

Если вы увидели лицо человека в профиль, то вы глубоко боитесь изоляции и одиночества. В отличие от людей, которые увидели животное, вам важно быть рядом с другими людьми и взаимодействовать с ними.

Вы способны быть независимыми и вам нравится чувство самостоятельности, однако вам необходима систематическая поддержка. Вам нужно иметь кого-то, на кого можно положиться, поэтому вам не стоит оставаться в одиночестве слишком долго.

Ранее OBOZ.UA публиковал давнюю оптическую иллюзию, выполненную в формате черно-белой гравюры и запутанную головоломку, что может обмануть ваше восприятие.

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