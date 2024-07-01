Осень будет наполнена цветами: как выращивать хризантемы и какой уход им нужен

Хризантемы – универсальные цветы, которые своим ярким цветением будут украшать сад до поздней осени. Неприхотливость, выносливость и разнообразие сортов сделали хризантемы чрезвычайно популярными среди садоводов.

На хорошо освещенном месте с плодородной почвой хризантемы будут цвести до первых заморозков. Эксперты рассказали, как выращивать хризантемы и какой уход им нужен.

Потребность в солнечном свете

Хризантемы относительно легко выращивать, они обладают огромным разнообразием цветов, форм и размеров. Если вы ищете растения для собственного сада, выберите куст с большим количеством бутонов, поскольку это означает, что у вас будет достаточно времени, чтобы наслаждаться цветами с момента, когда они начнут цвести.

Хризантемы нуждаются в большом количестве солнечного света, но полуденное солнце в летнюю жару может негативно отразиться на растении. По словам Майкла Фиоре, менеджера Smith's Gardentown, когда растение полностью расцветет, следует переместить его в менее солнечное место, например, на тенистую веранду как декоративный элемент.

Потребности в воде

Хризантема нуждается в обильном поливе летом. В начале осени полив можно убавить.

Хризантемы в горшках нужно поливать, когда высохнут верхние несколько сантиметров субстрата. Важно избежать намокания листьев, чтобы предотвратить появление плесени и мучнистой росы.

Как стимулировать большее цветение

Если вы соблюдаете режим полива и подкормок, а цветы все равно начинают увядать, флористы советуют срезать цветок на узле возле ближайшего листа.

Эта практика, которая называется "deadhead", будет стимулировать цветение, сохраняя энергию растений для формирования новых бутонов. В конце зимы или весной срежьте мертвые листья и стебли, чтобы стимулировать новый рост.

Размножение

Хризантемы легко размножаются черенками. Отрежьте кусочек стебля над листовым узлом. Затем удалите большую часть листьев (чтобы сохранить энергию растения для образования корней), окуните срезанный конец в гормон укоренения и посадите в небольшой горшок. Затем можно пересадить растение в соответствующую емкость.

Хризантемы можно размножать несколькими способами: высевом семян на рассаду, делением куста, укоренившимися черенками. Детальнее об этом – читайте в материале.

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